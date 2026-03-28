Brzom reakcijom vatrogasaca požar u stanu u Ulici Lomničke borbe lokalizovan i ugašen, povređeni zbrinuti zbog udisanja dima
Hronika
VATROGASCI HEROJI SPASILI DVE OSOBE IZ POŽARA! Sprečena tragedija u Kruševcu, u poslednjem trenutku izvučeni iz vatrene stihije (foto)
Slušaj vest
Vatrogasci- spasioci iz Kruševca spasili su jutros dve osobe iz požara koji je buknuo oko 09 sati u stanu u Ulici Lomnicke borbe u centru ovog grada.
Foto: Kurir
Nakon nekoliko minuta od dojave da gori stan, Vatrogasci-spasioci su efikasnom intervencijom prvo evakuisali dve osobe iz stana, a zatim efikasnom intervencijom lokalizovali požar i sprečili njegovo širenje na ostale stanove, a onda i ugasili vatru.
Prema nezvaničnim saznanjima vatra je krenula od električne peći ali ti detalji će tek biti utvrđeni istragom.
Povređene osobe, koje su se nagutale dima, kolima Hitne medicinske pomoći prebacene su u najbližu zdravstvenu ustanovu gde im je ukazana lekarska pomoć.
Reaguj
Komentariši