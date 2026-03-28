Vatrogasci- spasioci iz Kruševca spasili su jutros dve osobe iz požara koji je buknuo oko 09 sati u stanu u Ulici Lomnicke borbe u centru ovog grada.

Nakon nekoliko minuta od dojave da gori stan, Vatrogasci-spasioci su efikasnom intervencijom prvo evakuisali dve osobe iz stana, a zatim efikasnom intervencijom lokalizovali požar i sprečili njegovo širenje na ostale stanove, a onda i ugasili vatru.

Prema nezvaničnim saznanjima vatra je krenula od električne peći ali ti detalji će tek biti utvrđeni istragom.

