Povodom izazivanja požarapoznatom ugostiteljskom objektu u Beogradu, u Njegoševoj ulici, koji se dogodio u toku noći 23. marta 2026. godine, dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati u odnosu na osumnjičenog K.R. (22).

On je saslušan istog na okolnost krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.

Bačena bomba na vračarski kafić Foto: Petar Aleksić

- Prilikom saslušanja osumnjičeni je izneo odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, a s obzirom da, prema mišljenju tužilaštva, postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravakom na slobodi, u kratkom vremenskom periodu, ponoviti krivično delo koje mu je stavljeno na teret - navode u saopštenju.

U daljem toku krivičnog postupka javni tužilac će preduzeti sve potrebne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

Podsetimo, stanovnike Vračara to jutro oko 4 sata uznemirio je incident koji se dogodio kada je bačena zapaljiva naprava na ovaj poznati ugostiteljski objekat.

