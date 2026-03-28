Misteriozna smrt Stele Savić (59), za kojom se danima tragalo, a čije je telo pronađeno 20. marta u ventilacionom otvoru jedne zgrade na Vračaru u Beogradu, i dalje potresa javnost. Danas je sahranjena na groblju Lešće, a pošto nije imala žive članove porodice, za njenu sahranu pobrinuli su se prijatelji.

Telo Stele Savić u sred centra grada ostalo neprimećeno 15 dana

Telo je u otvoru za ventilaciju ostalo gotovo 15 dana, na dohvat ljudi, a ipak skriveno od pogleda. Niko nije primetio, niko nije reagovao. Da li je ovo tragedija, ili samo dokaz da prestajemo da vidimo jedni druge?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili su Mladen Nikolić, bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci i Blažo Marković, predsednik pokreta “Novi ljudi nova snaga Srbije”.

Kristijan Golubović je prijavio nestanak Stele Savić policiji, a Mladen Nikolić ističe da su on i Stela bili pravi prijatelji i da je Kristijan ceo život pokušavao da joj pomogne.

- Mene je sve ovo sada podsetilo šta se dogodilo sa Margitom svojevremeno, početkom devedesetih godina. Ljudi nisu svesni, Stela je neko ko je istorija ovog grada. Baš ti ljudi koji su obdareni ogromnim talentom, kao što je ona bila, kao što je svojevremeno Margita bila, zapravo njih droga najlaše uništi - kaže Nikolić i dodaje:

- Ko god se nada da je lako moguće se izvući, nije! Zato ne treba ulaziti u priču, tu nema ništa lepo, ništa zanimljivo. Ljubav daje bolji osećaj od bilo koje droge.

Blažo Marković komentarisao je kako je moguće da telo Stele ostane neprimećeno u ventilacionom otvoru 15 dana. Sigurno se širio neprijatan miris, građani su prolazili, u blizini je autobuska stanica, ali niko nije obraćao pažnju.

- Naježio sam se kada sam shvatio da nema više ljubavi ovde u Srbiji za takve stvari. Jednostavno, jedan drugome okrećemo leđa. Razočaran sam - zaključuje Marković.

Ko je bila Stela Savić?

Luka Velimirović, novinar Kurira, uključio se uživo u emisiju sa sahrane Stele Savić sa groblja Lešće, gde je razgovarao sa njenom dugogodišnjom prijateljicom Sanjom:

- Stela je neko ko poslednjih godina nije imala kontakt sa velikim delom svojih prijatelja, sa kojima se družila ranije, zbog nekog svog načina života. Naravno, svi smo bili šokirani, mislim da niko nije mogao da veruje da će završiti u tom ventilacionom otvoru. Stvarno nas je sve to pogodilo.

Stela je bila neko ko je bio pun života, neko ko je voleo ljude i životinje. Stela je bila naivna, jednostavno takva je bila. Ja je pamtim kao devojku koja je vozila Hondu, koja je imala pločice na stomaku jer je vežbala, zdravo se hranila i imala svoja dva dalmatinca. Onda su se dogodile tragedije u njenom životu: prvo je izgubila najmlađeg brata, zatim joj je i drugi brat nesrećno preminuo, pa otac, a potom i majka. Posle svih tih tragedija, bila je slaba i nije mogla da se odupre poroku.

Nakon opela, u program Kurir televizije uživo se uključio i Kristijan Golubović:

- Ja bih rekao da je danas epilog dvadesetogodišnje borbe sa Stelinom zavisnošću od raznih supstanci, i najviše tabletomanijom.

Ona se lečila godinama u Drajzerovoj. Mi smo to kontrolisali - ja i njena dva momka sa kojima se zabavljala. Ja, kao strejt čovek, čovek koji prezire drogu, alkohol, cigare, sve što može čoveka da izbaci iz koloseka normalnog, mogu da kažem da sam znao da će ovo da se desi ovakva smrt. Ali toliko sam se borio za nju, toliko sam davao, toliko sam jurio za njom više nego za svojom decom. Ali takva sudbina je spojena sa smrću sve vreme, i samo ako u tom trenutku niste tu, ta draga osoba odlazi.

