Pripadnici MUP su po nalogu Drugog OJT podneli krivičnu prijavu protiv B. N. (29) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
PRAVIO HAOS NA PUTU, ODBIO ALKOTEST, PA NAPAO POLICAJCE! Totalni haos na Voždovcu rano jutros: Pokušao da pobegne, pa povredio čuvare reda
Kako se sumnja, B. N. je, jutros oko 3.50 časova, opirući se hapšenju, naneo povrede dvojici pripadnika saobraćajne policije.
Osumnjičeni je prethodno učestvovao u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na uglu Vitanovačke i Kumodraške ulice na Voždovcu, kada je odbivši da se povrgne alkostestiranju, pokušao da pobegne sa mesta nezgode.
Nakon toga je, opirući se hapšenju i primeni sredstva prinude, zadao povrede dvojici policijskih službenika saobraćajne policije.
