Vatrogasno-spasilačke ekipe iz Novog Sada intervenisale na licu mesta, uviđaj u toku
HOROR U NOVOM SADU! Pronađeno telo žene u kanalu Dunav-Tisa-Dunav, spasioci i policija na terenu
Telo starije ženske osobe izvučeno je danas iz kanala Dunav-Tisa-Dunav, a okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog događaja za sada nisu poznate.
Na lice mesta odmah su izašli pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, uključujući i specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije, koji su učestvovali u izvlačenju tela iz vode.
Kako piše 193ns_rs, policija je obezbedila područje, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđeni identitet nastradale žene, kao i uzrok i vreme smrti.
