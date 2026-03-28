Stela Savić (59) sahranjena je danas na beogradskom groblju Lešće, kada su je na večni počinak ispratili najbliži, na čelu sa bliskim prijateljem Kristijanom Golubovićem, koji je i nosio krst sa njenim imenom.

Stelin život, podsetimo, prekinut je na način koji i dalje ostavlja više pitanja nego odgovora. Njeno telo pronađeno je 20. marta u ventilacionom otvoru jedne stambene zgrade na Vračaru, a misterija oko okolnosti smrti potresla je javnost.

Prijatelji i poznanici prisutni na sahrani izrazili su duboku tugu. Potresnim rečima ističu da Stela nije bila obična žena, bila je osoba vedrog duha i talenta, koju su mnogi voleli i poštovali.

Kristijan Golubović skupio je snage i progovorio za Kurir nakon sahrane, kada je istakao koliko mu je žao što je njegova prijateljica završila na ovakav način.

- Danas smo došli do epiloga sa dvadesetogodišnjom Stelinom zavisnošću od raznih supstanci. Ona se lečila mnogo godina, to smo kontrolisali ja i njena dva momka sa kojima se zabavljala. Ja kao čovek koji prezire alkohol, drogu, cigare, sve vrste poroka, mogu da kažem da sam znao da će se desiti ovakva smrt, ali toliko sam se borio za nju, toliko sam jurio za njom - rekao je Golubović.

Inače, Stelin život obeležile su velike tragedije. Imala je dva mlađa brata za koje je bila izuzetno vezana. Prva tragedija u njenom životu je smrt najmlađeg brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći, vraćajući se iz Guče, a nekoliko godina kasnije, izgubila je i drugog brata.

- 2011. godine, njen drugi brat i srednje dete u porodici, Vukašin, stradao je nesrećnim slučajem i to u rođenoj kući. Igrao se u porodičnom dvorištu pištoljem za koji je mislio da je prazan. Međutim, u njemu je bio jedan metak i desila se tragedija - podseća izvor.

Stela je, inače, devedesetih bila prepoznatljivo ime u društvu i umetničkim krugovima.

- Stela je završila Fakultet primenjene umetnosti i bila je jedna od najpopularnijih umetnica u Beogradu. Divno je slikala i vajala, taj talenat je nasledila od oca, koji je inače Slobodan Bane Savić, najpoznatiji vajar u Srbiji. Takođe, bila je prvi i najpoznatiji tatu majstor i pirsing majstor na našim prostorima. Mnoge poznate ličnosti dolazile su kod nje na tetoviranje i i dalje nose njene tetovaže. Otac joj je u to vreme kupio najkvalitetniji alat za tetoviranje koji je postojao, iz Holandije - rekla je Stelina bliska prijateljica i naglasila da je pre nego što se odala porocima, Stela bila sportista vedrog duha:

