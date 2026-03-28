Porodica Loćkić iz Pančeva doživela je strašnu tragediju kada se u sekundi jedan trenutak sreće pretvorio u pakao i sada im je preko potrebna pomoć svih nas. Podsetimo, požar koji je izbio u njihovom porodičnom domu 24. marta izazvan neispravnim električnim instalacijama, progutao je njihov dom, a nažalost, te večeri izgubili su i oca i supruga Marka.

Foto: Privatna Arhiva

Naime, u kući su se tada nalazili roditelji, Miljana (22) i Marko (28), sa svojim ćerkama Magdalenom (5), Milicom (3) i Minjom (1). Majka je uspela da kroz prozor izvuče dve mlađe devojčice, boreći se da im spase život. Hrabri otac Marko vratio se u plamen da spasi svoju petogodišnju Magdelenu koja je bila u kupatilu. Nažalost, njegova hrabrost koštala ga je života, zadobio je teške opekotine na oko 80% tela i podlegao povredama, a Magdalenina borba za život traje i dalje u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova.

- Loćkići su ostali bez ičega, ali i bez stuba porodice, s obzirom na to da je Marko stradao spasavajući njihovu ćerku. Pored tuge sa kojom se bore već danima, jedna mlada majka ostala je sa tri devojčice i bez krova nad glavom i sada im je potrebna pomoć svih dobrih ljudi - kaže za Kurir jedna prijateljica porodice i dodaje da se najstarija ćerkica i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Kako možete pomoći?

Kako naglašava naša sagovornica, ova porodica je izgubila ne samo dom, već i oca i supruga, njihov svet pretvoren je u pakao, ali i dalje postoji nada, kroz ruke dobrih ljudi koji žele da pomognu.

- Pomoć se prikuplja u salonu lepote "Sun Sha", u Ulici oslobođenja 30, a moguće je doneti i u vrtić "Dečije maštarije" u Ulici Lava Tolstoja 60. Trenutno je najviše potrebna finansijska pomoć, ali i garderoba za majku u S veličini, garderoba za devojčice od 1 i 3 godine i osnovna kozmetika i potrepštine - dodaje naša sagovornica.

Donacije možete odneti u bilo koje doba, a za dogovor pozovite 060 477 8980, a finansijska pomoć može se uplatiti na račun: 160-6000000982953-87 (Milica Loćkić).

U sekundama sve nestalo

Podsetimo, u večernjim časovima izbio je požar u porodičnoj kući, izazvan neispravnim električnim instalacijama. Vatra je munjevito zahvatila dom, a roditelji, Miljana i Marko, zajedno sa decom našli su se usred vatrene stihije boreći se za život.

- Majka je uspela da izvede dve mlađe devojčice kroz prozor, dok se otac Marko hrabro vratio u kuću kako bi spasao petogodišnju Magdelenu. Nažalost, Marko je podlegao teškim povredama, dok se Magdalena trenutno bori za život u bolnici u Tiršovoj. Dom porodice je potpuno uništen, a tragedija je zavila porodicu u crno - podsećamo.

Građani sada imaju priliku da pomognu i olakšaju porodici ovaj izuzetno težak period. Svaka pomoć u ovom teškom trenutku za porodicu iz Pančeva je dobrodošla, kako bi uspeli da prebrode ovu neizmernu tugu i vrate barem delić sigurnosti i nade.

