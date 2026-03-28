Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu odredilo je zadržavanje S. C. (65) iz Novog Sipa kod Kladova zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako se sumnja, on je danas oko 11 čas na putu Kladovo - Novi Sip, kod Kladušnice, upravljajući putničkim vozilom iz pravca Kladova ka Novom Sipu započeo radnju skretanja ulevo, a da se nije uverio da to može da uradi bezbedno po ostale učesnike u saobraćaju.

- On je, kako se sumnja, prednjim levim delom svog vozila udario u zadnji desni deo putničkog vozila rumunskih registarskih oznaka kojim je u istom smeru upravljao P. M. (55) iz Rumunije. Državljanin Rumunije je, kako se sumnja, preticao automobil koji je pokušao da skrene, te je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta i udario u drvo - kaže izvor.

Kako saznajemo, automobil se odbio od drvo i zaustavilo na sredini kolovoza.

- Državljanin Rumunije je ispao iz vozila, udario u ogradu i pri tom zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta, dok je suvozač zadobio lake telesne povrede - kaže izvor.

Obavljen uviđaj, naložena obdukcija, utvrđeno da osumnjičeni za saobraćajnu nesreću nema alkohola u krvi.