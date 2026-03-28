TEŽAK UDES U LESKOVCU Preticali se, pa se sudarili! Povređena žena hitno prevezena u Urgentni
Jedna žena (52) iz Leskovca povređena je danas u saobraćajnoj nezgodi kada se, upravljajući vozilom makre “škoda”, sudarila sa drugim vozilom, “mercedes C”, kojim je upravljao muškarac.
Kako je Jugmedii potvrđeno u PU Leskovac i leskovačkoj bolnici, to se dogodilo oko 3,15 sati u naselju Dubočica kod prodavnice “Zlatan trag”.
“Oba vozila su su kretala u istom pravcu, a onda je krenulo preticanje, pa udes”, rečeno je.
Materijalna šteta je minimlana, a žena ima povrde u vidu nagnječena. Najverovatnije će biti otpuštena kući, potvrdio je direktor Nebojša Dimtrijević.
