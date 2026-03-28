Slušaj vest

Jedna žena (52) iz Leskovca povređena je danas u saobraćajnoj nezgodi kada se, upravljajući vozilom makre “škoda”, sudarila sa drugim vozilom, “mercedes C”, kojim je upravljao muškarac.

Kako je Jugmedii potvrđeno u PU Leskovac i leskovačkoj bolnici, to se dogodilo oko 3,15 sati u naselju Dubočica kod prodavnice “Zlatan trag”.

“Oba vozila su su kretala u istom pravcu, a onda je krenulo preticanje, pa udes”, rečeno je.