Slušaj vest

Jedna žena (52) iz Leskovca povređena je danas u saobraćajnoj nezgodi kada se, upravljajući vozilom makre “škoda”, sudarila sa drugim vozilom, “mercedes C”, kojim je upravljao muškarac.

Kako je Jugmedii potvrđeno u PU Leskovac i leskovačkoj bolnici, to se dogodilo oko 3,15 sati u naselju Dubočica kod prodavnice “Zlatan trag”.

“Oba vozila su su kretala u istom pravcu, a onda je krenulo preticanje, pa udes”, rečeno je.

Materijalna šteta je minimlana, a žena ima povrde u vidu nagnječena. Najverovatnije će biti otpuštena kući, potvrdio je direktor Nebojša Dimtrijević.

Ne propustiteCrna GoraNA GRANIČNOM PRELAZU ZAPLENJENO VIŠE OD 50 KILA DUVANA: Krivična prijava protiv muškarca (54) iz Bara
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraGRANIČNA POLICIJA CRNE GORE U AKCIJI "STRANAC“: Sprovedeno 1.425 mera kontrole stranih državljana u februaru
shutterstock-1157040919.jpg
Crna GoraMUŠKARAC PAO SA 140 LITARA ŠVERCOVANOG ALKOHOLA: Šok u Bijelom Polju, policija odmah reagovala i podnela krivičnu prijavu
Policija Crna Gora
PlanetaSAMOUBILAČKI NAPAD NA ŠTAB GRANIČNE POLICIJE! Ubijena tri pripadnika pakistanskih bezbednosnih snaga, napadači "brzo neutralisani"
x02 AP Arshad Butt.jpg