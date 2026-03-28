Hronika
OMETAO SABRAĆAJ NA MOSTU NA ADI: Identifikovan i kažnjen vozač (84), kretao se tramvajskom bašticom
Saobraćajna policija identifikovala je i kaznila vozača (84) koji se danas kretao tramvajskom bašticom na Mostu na Adi i time ometao javni prevoz.
Protiv B. D, kako se navodi na Instagram nalogu MUP-a, podnet je prekršajni nalog zbog prekršaja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i ne ugrožavaju bezbednost, kao ni funkcionisanje javnog prevoza.
