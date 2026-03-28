Saobraćajna policija identifikovala je i kaznila vozača (84) koji se danas kretao tramvajskom bašticom na Mostu na Adi i time ometao javni prevoz.

Protiv B. D, kako se navodi na Instagram nalogu MUP-a, podnet je prekršajni nalog zbog prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i ne ugrožavaju bezbednost, kao ni funkcionisanje javnog prevoza.

Ne propustiteHronikaKAMIONDŽIJA OBORIO REKORD: Policija kod Niša uhvatila vozača, sve kazne iznose neverovatnih 4,1 milion!
kamion,vozač kamiona
HronikaSAOBRAĆAJKA U CENTRU KRALJEVA, POVREĐEN SAOBRAĆAJAC: Vozač "opela" naleteo na njega iz suprotnog pravca, zbrinut u bolnici
hitna pomoć noć
HronikaSAOBRAĆAJCI U MLADENOVCU ZAUSTAVILI SUMNJIVI "RENO" Nije vezao pojas, niti registrovao auto, a onda je usledio još veći ŠOK! Hitno isključen iz saobraćaja
uvidjaj-foto-s.u..jpg
HronikaVOZIO SA 4,13 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Policija u Vrnjačkoj Banji isključila vozača (49) iz saobraćaja
IMG_20251106_172138.jpg