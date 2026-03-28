Biznismen Branko Babić zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Niš.

Saobraćajka se dogodila na Begaljičkom brdu u smeru ka Beogradu kad je vozilo navodno izletelo sa puta i udarilo u ogradu.

Babić je prema nezvaničnim saznanjima bio suvozač u vozilu.

Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se uništena hauba i tragovi krvi na sedištu, ali i pored puta.

- Do nesreće je došlo usled loših vremenskih uslova koji su značajno otežali vožnju. Detalji o stanju i okolnostima udesa za sada nisu u potpunosti poznati. Vozači se upozoravaju na dodatni oprez na putevima zbog nepovoljnih vremenskih prilika - navodi se u objavi na Instagram stranici uticaj.tv.