Slušaj vest

Tokom večernjih sati u kragujevačkom naselju Bresnica došlo je do teške tragedije kada je prema, za sada još uvek nezvaničnim saznanjima, muškarac inicijala D.M. stradao u automobilu.

- Kako smo čuli, on je ušao u automobil, nakon čega je došlo do snažne detonacije. Eksplozija je uznemirila stanovnike ovog dela grada, a na licu mesta ubrzo su se okupile nadležne službe - kaže za RINU jedan od meštana.

Nije zvanično potvrđeno da je on sam aktivirao eksplozivnu napravu.

Ekipe policije i hitne pomoći brzo su reagovale, obezbedile prostor i započele uviđaj.

Tačne okolnosti koje su dovele do ovog događaja za sada nisu poznate, a istraga je u toku.

Kurir.rs/Rina

