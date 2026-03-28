U naselju Bresnica u Kragujevcu tokom večeri došlo je do eksplozije u automobilu u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, stradao muškarac. Policija i hitna pomoć su na licu mesta
Tragedija
"UŠAO JE U AUTOMOBIL, A ONDA SE ČULA SNAŽNA DETONACIJA!" Tragedija u Kragujevcu: Muškarac stradao u naselju Bresnica, EKSPLOZIJA uznemirila meštane!
Slušaj vest
Tokom večernjih sati u kragujevačkom naselju Bresnica došlo je do teške tragedije kada je prema, za sada još uvek nezvaničnim saznanjima, muškarac inicijala D.M. stradao u automobilu.
- Kako smo čuli, on je ušao u automobil, nakon čega je došlo do snažne detonacije. Eksplozija je uznemirila stanovnike ovog dela grada, a na licu mesta ubrzo su se okupile nadležne službe - kaže za RINU jedan od meštana.
Nije zvanično potvrđeno da je on sam aktivirao eksplozivnu napravu.
Ekipe policije i hitne pomoći brzo su reagovale, obezbedile prostor i započele uviđaj.
Tačne okolnosti koje su dovele do ovog događaja za sada nisu poznate, a istraga je u toku.
Kurir.rs/Rina
Reaguj
Komentariši