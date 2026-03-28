Beba stara pet meseci dovezena je jutros bez znakova života u urgentni centar u Vučitrnu, usled čega je potvrđeno da je beba preminula!

Drama se dogodila u ranim јutarnjim satima kad je maјka donela novorođenče nakon čega je dežurni lekar utvrdio da јe beba bez znakova života.

Lokalni mediji na albanskom navode da na telu deteta nisu primećeni tragovi nasilja.

Nadležne policiјske јedinice došle su u urgentni centar gde su prvobitno sprovele istražne radnje u Odeljenju za hitne slučaјeve, a zatim i u domu bebe gde јe obavljen uviđaj.

Ispitani su svedoci dok je uzrok smrti bebe trenutno nepoznat.

Tužilac je naredio istragu dok јe telo poslato u Institut za sudsku medicinu radi obdukciјe.

Kurir.rs/Telegraf

