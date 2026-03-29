Slušaj vest

Nenad Kustudić (58) ubijen je u Čačku 15. marta, a njegovo telo nađeno je u jednoj stambenoj zgradi u Čačku. Snimak sa nadzornih kamera, zabeležio je trojicu osumnjičenih za ovaj zločin kako napuštaju zgradu u kojoj je pronađeno telo Čačanina.

- Zbog toga je Nenad zapalio kuću Milanu M. pre mesec dana. Upravo se tu krije motiv ubistva - kaže izvor.

Sudeći po profilima ubijenog muškarca na društvenim mrežama, Nenad je bio član bajkerske grupe "Hells Angels", u prevodu "Anđeli pakla". Kako smo pisali, osumnjičeni za ubistvo je pobegao sa lica mesta, a brzom reakcijom čačanske policije on je uhapšen.

1/3 Vidi galeriju Ubistvo u Čačku Foto: Privatna Arhiva

Isplivao snimak sa nadzorne kamere

Policija je pregledala sve snimke zabeležene sigurnosnom kamerom koja se nalazi ispred ulaza.

- Nezvanično, policija je u razmatranje uzela dva video snimka. Na jednom se vidi muškarac koji izlazi iz zgrade i razgovara na telefon, dok se na drugom vide trojica mladića kako užurbamo izlaze iz zgrade - dodaje izvor agencije "RINA".

Osumnjičeni za ubistvo u Čačku Izvor: RINA

Oglasilo se tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Čačku je, povodom ubistva Nenada Kustudića (58), istaklo i potvrdilo da su policijski službenici čačanske Policijske uprave po nalogu javnog tužioca uhapsili tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile teško ubistvo u saizvršilaštvu — Milana M. (45), Vladimira T. (43) i Filipa P. (43) iz Čačka.

Njima se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora.

Osumnjičeni su saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Čačku dana 18.03.2026. godine, kojom prilikom je jedan od njih izneo odbranu u trajanju od dva sata, dok su ostala dvojica iskoristila zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Nakon saslušanja, osumnjičenima je određen pritvor, saopšteno je iz tužilaštva, prenosi Blic.

Inače, ubijeni Kustudić bio je poznat policiji, a u svom kriminalnom dosijeu imao je krivična dela u vezi sa prevarama, zelenašenjem, preprodajom automobila.