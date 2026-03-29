Nakon pronalaska Aninih stvari u autobusu, Ivan je otključao njen telefon i pronašao poruke koje su ga iznenadile, ali detalje nije želeo da iznosi u javnost, osim toga da je u porukama shvatio da je tražila posao.

- Iznenadile su me poruke koje sam našao u njenom telefonu, ali ne bih o tome govorio. Sa njom sam bio u braku 12 godina, ali nismo bili venčani, a razišli smo se u julu prošle godine. Nismo imali decu. Ona je radila po kladionicama i marketima, a video sam u njenom telefonu, kada je nestala, da je tražila posao. Rastali smo se u leto prošle godine, a ona je otišla da živi u svoj stan na Kanarevom brdu - priča Anin bivši suprug Ivan.