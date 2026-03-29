MISTERIJA NESTANKA ANE LIČNIK DUGA 2 GODINE I SVE ZAMRŠENIJA! Izašla iz autobusa na Vidikovcu i nestala, prijateljica tvrdi da je videla ovde!
Ana Ličnik (35) iz Beograda nestala je 24. marta 2024. godine pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, a njena sudbina i danas, dve godine kasnije, predstavlja veliku misteriju. Poslednji put je viđena u autobusu na liniji 23, iz kog je izašla na Vidikovcu, nakon čega joj se gubi svaki trag.
Ono što dodatno produbljuje misteriju jeste činjenica da je Ana u autobusu ostavila torbu sa ličnim dokumentima, mobilnim telefonom i papirom na kojem je bio zapisan broj njenog bivšeg supruga Ivana. Da li je torbu zaboravila slučajno ili namerno - do danas nije utvrđeno.
Bivši suprug nestale žene, Ivan Janjić, ističe da je njihov odnos bio korektan i da su bili u svakodnevnom kontaktu, zbog čega mu je njen nestanak još nejasniji.
- Bilo bi neobično da ona nestane, posebno s obzirom na našu svakodnevnu komunikaciju. Imam neke nezvanične i neproverene informacije da je viđena u centru grada, ali... - rekao je on ranije i dodao da već mesecima nema odgovore na brojna pitanja.
Ivana je pre nekoliko meseci kontaktirala Anina poznanica koja mu je rekla da je Anu videla u Leštanima.
- Javila mi se Anina dugogodišnja poznanica koja kaže da je u potpunosti sigurna da je na jesen Anu videla u Leštanima. Rekla mi je da ju je srela i da je šetala sa nekim muškarcem. Kaže i da je promenila boju kose i da je sada plava - ispričao je ranije Ivan.
Kako je takođe jednom prilikom ispričao, on nije isključivao ni najmračnije scenarije.
- Možda je ubijena zbog novca od prodaje stana - izjavio je, navodeći da je Ana u tom periodu započela novu emotivnu vezu sa muškarcem o kojem nema mnogo informacija.
Prema njegovim rečima, nije želeo da se meša u njen privatni život.
- Nisam hteo da zalazim u to u kakvim je odnosima bila sa novim partnerom, niti znam da li je novac dala njemu ili nekom drugom - tvrdi on.
Nakon pronalaska Aninih stvari u autobusu, Ivan je otključao njen telefon i pronašao poruke koje su ga iznenadile, ali detalje nije želeo da iznosi u javnost, osim toga da je u porukama shvatio da je tražila posao.
- Iznenadile su me poruke koje sam našao u njenom telefonu, ali ne bih o tome govorio. Sa njom sam bio u braku 12 godina, ali nismo bili venčani, a razišli smo se u julu prošle godine. Nismo imali decu. Ona je radila po kladionicama i marketima, a video sam u njenom telefonu, kada je nestala, da je tražila posao. Rastali smo se u leto prošle godine, a ona je otišla da živi u svoj stan na Kanarevom brdu - priča Anin bivši suprug Ivan.
Podsetimo, poslednji put su se videli 15. marta pre dve godine na Zvezdari, kada su zajedno otišli kod kablovskog operatera kako bi prebacili račun sa njenog na njegovo ime. Samo nekoliko dana kasnije, Ana je nestala.
Nestanak je prijavljen policiji, ali uprkos proteku vremena, zvaničnih informacija o njenoj sudbini i dalje nema. Istraga je u toku, a porodica i prijatelji ne gube nadu da će se istina o Aninom nestanku konačno rasvetliti.