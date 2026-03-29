Na slici koju je podelio ga vidimo kako leži u bolnici u Beogradu, dok oko vrata nosi kragnu.

Branko Babić u bolnici

On je, očigledno u znak odgovora onima koji su mu priželjkivali smrt, pokazao i srednji prst.

Detalji saobraćajne nesreće Branka Babića

Stravičan udes dogodio se na Begaljičkom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospeli do javnosti.

Automobil marke "Mercedes" u kom se vozio potpuno je uništen, što možete videti i na jezivim snimcima sa mesta nesreće.