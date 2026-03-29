PRVA FOTOGRAFIJA BRANKA BABIĆA NAKON STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Leži u bolničkom krevetu, oko vrata kragna (FOTO)
Na slici koju je podelio ga vidimo kako leži u bolnici u Beogradu, dok oko vrata nosi kragnu.
On je, očigledno u znak odgovora onima koji su mu priželjkivali smrt, pokazao i srednji prst.
Detalji saobraćajne nesreće Branka Babića
Srpski biznismen Branko Babić, poznatiji i kao "kralj obrva", doživeo je sinoć tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu usled nepovoljnih vremenskih uslova.
Stravičan udes dogodio se na Begaljičkom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospeli do javnosti.
Automobil marke "Mercedes" u kom se vozio potpuno je uništen, što možete videti i na jezivim snimcima sa mesta nesreće.
Prema nezvaničnim informacijama sa terena, Babić je u trenutku nezgode bio na mestu suvozača i zadobio je ozbiljne povrede, ali je nakon stravičnog udarca, srećom, ostao u svesnom stanju.