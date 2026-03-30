Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcumesto je okruženo visokim zidinama gde vreme protiče sporije, a svakodnevica je strogo uređena pravilima, s obzirom na to da se neretko upravo ovde rađaju i novi životi. U prostoru namenjenom kazni, tišinu hodnika ponekad prekine plač novorođenčeta, a zatvorske uniforme zamenjuju majčinske uloge.

- Bez obzira na to kolika je težina krivičnog dela zbog kog služe kaznu, pravila su ista za sve. Dakle, tretman trudnica i porodilja u Zavodu jednak je za sve osuđenice, nezavisno od vrste krivičnog dela, visine kazne ili njihove prošlosti - kaže jedan izvor Kurira i ističe da tu, gde se sloboda meri danima kazne, pojedine žene istovremeno prolaze kroz jedno od najintimnijih iskustava, trudnoću i majčinstvo iza rešetaka.

Kazna i majčinstvo

U ovom trenutku, prema saznanjima Kurira, u požarevačkom zavodu kaznu izdržavaju dve porodilje i tri trudnice. Pet sudbina koje svakodnevno balansiraju između kazne i majčinstva. Njihova priča otvara brojna pitanja - kako izgleda detinjstvo iza rešetaka, koliko sistem može da nadomesti slobodu i da li kazna majke, makar i nenamerno, postaje i kazna deteta.

Jer, iza zatvorskih vrata, u ovom slučaju, život ne staje - on tek počinje.

Jedini zatvor za žene u Srbiji Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu je jedini zatvor za žene na teritoriji Republike Srbije u kome izdržavaju kaznu zatvora i maloletničkog zatvora osobe ženskog pola, nezavisno od visine izrečene kazne, vrste krivičnog dela, povrata, mesta boravka, godina starosti ili državljanstva. Prema stepenu obezbeđenja, KPZ za žene pripada zavodima poluotvorenog tipa, sa zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim odeljenjem, kao i odeljenjem za maloletnice i prekršajnim odeljenjem.

Privilegije

Kako navodi izvor Kurira upoznat sa funkcionisanjem ove ustanove, specifičnost ovog zavoda upravo su posebne jedinice namenjene najranjivijima.

- Specifičnost Zavoda su posebne prostorije, odvojene od ostalih osuđenih žena, namenski opremljene za boravak trudnica i majki sa decom - rečeno je za Kurir iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Iako su iza rešetaka, trudnice i porodilje ne rađaju u zatvoru. Njihov porođaj odvija se u zdravstvenim ustanovama.

- Osuđenice se porađaju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, najčešće u Gradskoj bolnici u Požarevcu, a u izvodu iz matiče knjige rođenih nema podataka da je dete rođeno za vreme izdržavanja kazne majke - navode u Upravi.

Po povratku u zavod, majke imaju mogućnost da budu sa svojom decom, ali ta privilegija ima rok trajanja.

- Deca ostaju sa majkama u zavodu do svoje navršene druge godine - ističe se, podsećajući da je ranije taj period bio još kraći.

U tom zatvorenom svetu, svakodnevica majki i beba pažljivo je organizovana. Zavod obezbeđuje osnovne potrepštine, ali i medicinsku brigu.

- Zavod kupuje pelene, mleko, kašice... Majke su sve vreme sa decom i uz to imaju pomoć stručnog osoblja. U saradnji sa pedijatrom Doma zdravlja, deci se uvodi prvo voćna, a kasnije i ostala dodatna ishrana. Sva hrana za decu (voćne kaše i slično) se sprema u samom Zavodu - kažu iz Uprave i dodaju da se deca redovno vode na preglede kod pedijatra u Dom zdravlja.

Posebna pažnja posvećena je i zdravlju žena.

- Sve osuđenice, uključujući i trudnice i porodilje, dobijaju neophodnu zdravstvenu negu, kako lekara opšte prakse, tako i specijalista ginekologije, stomatologije, psihijatrije, hirurgije koji su im dostupni kako po potrebi tako i po unapred zakazanim

pregledima - navode iz Uprave.

Najteži trenutak

Ipak, i pored organizovanog sistema, iako je reč o osuđenim licima, najveći teret nose majke. Jer, trenutak kada dete napuni dve godine često je i najteži. Tada dolazi do rastanka.

Prema procedurama, dete se poverava ocu, rodbini ili drugim starateljima, a ukoliko nema dogovora, odluku donosi sud. Majkama tada ostaju samo posete i nada da će po izlasku iz zatvora ponovo izgraditi odnos sa detetom.

- Žena može zadržati dete do isteka kazne, a najduže do navršene druge godine života deteta, posle čega roditelji deteta sporazumno odlučuju da li će dete poveriti na čuvanju ocu, ostalim srodnicima ili drugim licima. Kada se roditelji ne sporazumeju o poveravanju deteta odlučuje sud nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu majke u vreme osude - kaže izvor i dodaje: