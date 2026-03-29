POKUŠAO DA PODMITI POLICAJCA SA 10 EVRA I "REŠI PROBLEM": Na granici zaustavljen "audi", Srbin odmah uhapšen!
Državljanin Srbije N.S. (51) uhapšen je na graničnom prelazu Dračenovac nakon što je, kako se sumnja, pokušao da podmiti policijskog službenika.
Prema saopštenju policije, službenici Stanice granične policije u Rožajama kontrolisali su vozilo marke „audi“ kojim je upravljao osumnjičeni, kada je došlo do incidenta.
Tokom kontrole, N.S. je policajcu predao ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, između kojih se nalazila novčanica od 10 evra.
Na pitanje policijskog službenika zbog čega je novac ostavio u dokumentima, osumnjičeni je priznao da je time želeo da izbegne kaznu.
Kako se navodi, on nije na vreme prijavio boravak u Crnoj Gori, zbog čega je pokušao da „reši problem“ na nezakonit način.
Nakon što je priveden u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja, N.S. je ponovio da je novac ostavio kako bi izbegao sankcije, jer je radio u Crnoj Gori bez uredno prijavljenog boravka.
O slučaju je obavešten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji je naložio da se N.S. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo davanje mita.
Osumnjičeni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.