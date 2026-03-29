Državljanin Srbije N.S. (51) uhapšen je na graničnom prelazu Dračenovac nakon što je, kako se sumnja, pokušao da podmiti policijskog službenika.

Prema saopštenju policije, službenici Stanice granične policije u Rožajama kontrolisali su vozilo marke „audi“ kojim je upravljao osumnjičeni, kada je došlo do incidenta.

Tokom kontrole, N.S. je policajcu predao ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, između kojih se nalazila novčanica od 10 evra.

Na pitanje policijskog službenika zbog čega je novac ostavio u dokumentima, osumnjičeni je priznao da je time želeo da izbegne kaznu.

Kako se navodi, on nije na vreme prijavio boravak u Crnoj Gori, zbog čega je pokušao da „reši problem“ na nezakonit način.

Nakon što je priveden u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja, N.S. je ponovio da je novac ostavio kako bi izbegao sankcije, jer je radio u Crnoj Gori bez uredno prijavljenog boravka.

O slučaju je obavešten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji je naložio da se N.S. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo davanje mita.