Slušaj vest

Italijanska policija razbila je organizovanu kriminalnu grupu specijalizovanu za provale u kuće, a među uhapšenima su i dvojica državljana Srbije, stari 37 i 26 godina, kao i jedan Rumun (23).

Akcija je usledila nakon niza pljački koje su poslednjih nedelja uznemirile građane u provincijama Padova, Venecija i Trevizo.

Kako navodi izvor upoznat sa istragom, trojac je uhvaćen nakon pokušaja provale i jedne izvršene krađe.

Foto: Italijanska policija/Printscreen

 - Policija je u jutarnjim satima locirala osumnjičene nakon što su pokušali provalu, a zatim i opljačkali kuću u provinciji Trevizo - kaže izvor i dodaje da je akcija hapšenja sprovedena istog dana.

Tokom pretresa, policija je u njihovom iznajmljenom stanu pronašla ukradeni nakit iz nedavne pljačke, kao i luksuzni "Roleks" sat iz ranijeg krivičnog dela.

- Stan su koristili kao bazu za operacije, a unutra je pronađen deo plena iz više krađa - navode iz policije.

Istraga je dalje otkrila i skrivene lokacije na kojima su čuvali opremu za provale.

- Na ivici kanala u Salcanu pronađene su torbe sa alatom, brusilice, čekići, kao i voki-tokiji i garderoba koju su koristili tokom pljački - objašnjava sagovornik.

 Posebno zabrinjava činjenica da su koristili i opremu koja podseća na policijsku.

- U napuštenoj kući u Zerobranku pronađene su ukradene registarske tablice i plavo trepćuće svetlo veoma slično policijskom - dodaje izvor.

Nakon što su žrtve prepoznale ukradene stvari, trojica osumnjičenih su uhapšena i prebačena u zatvoru Veneciji, gde čekaju dalje postupanje tužilaštva. Policija sumnja da je ova grupa odgovorna za više provala u regionu, a istraga se nastavlja.

- Postoje indicije da su povezani sa većim brojem krađa u proteklim nedeljama širom Veneta - zaključuje izvor.

Ne propustiteHronikaU ITALIJI UHAPŠEN SRBIN SA POTERNICE: Lisice mu stavljene čim je sleteo na aerodrom u Veroni!
shutterstock_2308767745.jpg
HronikaUHAPŠEN SRBIN! EKSPLOZIVOM DIZAO U VAZDUH BANKOMATE U ITALIJI, NOVČANICE LETELE: Pljačka kao na filmu, otkriveno i kako su radili!
Italija, pljačka bankomata
HronikaSRBIN HTEO DA ČESTITA ŽENI BOŽIĆ, PA ZAVRŠIO U LISICAMA: Karabinjeri postavili zasedu našem državljaninu, a evo zašto je pao!
karabinjeri (1).jpg
HronikaSRBIN UHAPŠEN U ITALIJI SA KOKAINOM OD 20 MILIONA EVRA: Kamionom išao iz Španije za Srbiju, prevozio pločice, a u kabini sakrio 3 putne torbe (foto, video)
kokain