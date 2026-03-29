Slušaj vest

Italijanska policija razbila je organizovanu kriminalnu grupu specijalizovanu za provale u kuće, a među uhapšenima su i dvojica državljana Srbije, stari 37 i 26 godina, kao i jedan Rumun (23).

Akcija je usledila nakon niza pljački koje su poslednjih nedelja uznemirile građane u provincijama Padova, Venecija i Trevizo.

Kako navodi izvor upoznat sa istragom, trojac je uhvaćen nakon pokušaja provale i jedne izvršene krađe.

Foto: Italijanska policija/Printscreen

- Policija je u jutarnjim satima locirala osumnjičene nakon što su pokušali provalu, a zatim i opljačkali kuću u provinciji Trevizo - kaže izvor i dodaje da je akcija hapšenja sprovedena istog dana.

Tokom pretresa, policija je u njihovom iznajmljenom stanu pronašla ukradeni nakit iz nedavne pljačke, kao i luksuzni "Roleks" sat iz ranijeg krivičnog dela.

- Stan su koristili kao bazu za operacije, a unutra je pronađen deo plena iz više krađa - navode iz policije.

Istraga je dalje otkrila i skrivene lokacije na kojima su čuvali opremu za provale.

- Na ivici kanala u Salcanu pronađene su torbe sa alatom, brusilice, čekići, kao i voki-tokiji i garderoba koju su koristili tokom pljački - objašnjava sagovornik.

Posebno zabrinjava činjenica da su koristili i opremu koja podseća na policijsku.

- U napuštenoj kući u Zerobranku pronađene su ukradene registarske tablice i plavo trepćuće svetlo veoma slično policijskom - dodaje izvor.

Nakon što su žrtve prepoznale ukradene stvari, trojica osumnjičenih su uhapšena i prebačena u zatvoru Veneciji, gde čekaju dalje postupanje tužilaštva. Policija sumnja da je ova grupa odgovorna za više provala u regionu, a istraga se nastavlja.