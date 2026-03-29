- Pustiše me iz bolnice. Kaže doktor, idi kući, i miruj... Evo ja sam se vratio kući, u Smederevsku Palanku, a za ovo mirovanje... j*biga - rekao je on u snimku koji je objavio na Instagramu.

U Smederevskoj Palanci se danas održavaju lokalni izbori, i Babić je očigledno došao da pruži podršku saborcima.

Detalji saobraćajne nesreće Branka Babića

Srpski biznismen Branko Babić, poznatiji i kao "kralj obrva", doživeo je sinoć tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu usled nepovoljnih vremenskih uslova.

Stravičan udes dogodio se na Begaljičkom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospeli do javnosti.

Automobil marke "Mercedes" u kom se vozio potpuno je uništen, što možete videti i na jezivim snimcima sa mesta nesreće.