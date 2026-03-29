Hronika
JEZIV PRIZOR KOD PANČEVAČKOG MOSTA Na vagonu pronađeno telo mladića (25)
Slušaj vest
Mladić (25) je poginuo je danas kada ga je, prema nezvaničnim informacijama, udarila struja dok je bio na vagonu kod Pančevačkog mosta.
Vatrogasci su po dolasku na mesto nesreće zatekli jezivu scenu.
Nepomično telo poginulog mladića nalazilo se na krovu napuštenog vagona kod Pančevačkog mosta, iznad kojeg su bile vidljive žice pod naponom.
Prema nezvaničnim saznanjima, mladić je zadobio jezive povrede od kojih je preminuo na mestu nesreće.
Istraga je u toku.
Kurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši