Slušaj vest

Policija je u Pljevljima uhapsila dva državljanina Srbije zbog nedozvoljene trgovine i donela rešenja o njihovom povratku sa merom zabrane.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, službenici Stanice granične policije I Pljevlja su na putnom pravcu Pljevlja - Metaljka, u mestu Jugoštica, kontrolisali vozilo "VW Transporter" kojim je upravljao državljanin Srbije E.A. (38) i pregledom tovarnog dela vozila utvrdili da prevozi oko dvadesetak paketa robe, široke potrošnje, čija je vrednost procenjena na oko 17.500 evra.

"Tokom kontrole E.A., na lice mesta došao R.M. (45), takođe državljanin Republike Srbije koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke 'pežo' i tom prilikom izjavio da je roba njegova i da je E.A. za njega vršio usluge prevoza. Graničnom proverom utvrđeno da su imenovani nezakonito ušli u Crnu Goru istoga dana, u mestu Mlakva, krećući se putnim pravcem iz sela Bukovik, Republika Srbija, prema selu Poblaće u Crnoj Gori", saopšteno je iz policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima koji se izjasnio da se u radnjama stiču elemenati krivičnog dela nedozvoljena trgovina.

Roba je uz potvrdu privremeno oduzeta, a E.A. i R.M. lišeni slobode.

Oni su uz krivičnu prijavu sprovedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.

Od strane inspektora za strance njima su uručeni prekršajni nalozi zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima i istima doneta rešenja o povratku sa merom zabrane ulaska u Crnu Goru.