Slušaj vest

Policija u Beogradu traga za muškarcem koji je sinoć naoružan satarom uleteo u jedan ugostiteljski objekat u Rakovici i maltretirao goste.

Osumnjičeni je, prema rečima očevidaca, ušao u pun lokal i odmah počeo da lomi inventar.

- Čovek je uleteo u restoran, vitlao je satarom i počeo da lomi, udarao je po šanku i stolovima. Kada je demolirao deo lokala, počeo je da preti gostima i nekoliko njih je tom prilikom opljačkao. Naterao je preplašene ljude da mu predaju novac i lične stvari - ispričali su očevici i dodali da je pbegao kada je završio sa divljanjem.

- Tokom bega oštetio je i jedan automobil koji je bio parkiran ispred - dodao je izvor.

Osoblje restorana pozvalo je policiju.

- Pričinjena je veća materijalna šteta, ali niko od gostiju nije povređen. Osumnjičeni je uspeo da pobegne pre dolaska policije, tako da se za njim traga - kaže izvor.

