Slušaj vest

Automobil marke BMW izgoreo je na parkingu u beogradskom naselju Mirijevo, a sumnja se da je požar podmetnut.

Vlasnik automobila je, kako se nezvanično saznaje, muškarac (29) sa kriminalnim dosijeom.

- Auto je planuo juče oko 3.30 sati, a požar je uznemirio stanare Ulice 16. oktobra. Vatra se brzo proširila i progutala ceo BMW, a zahvatila je i automobil marke "pežo" koji je bio parkiran pored - kaže izvor i dodaje da su vatrogasci po dolasku na lice mesta uspeli da brzo ugase plamen i spreče još veću štetu.

- Policija je obavila uviđaj i prema prvim rezultatima, požar je podmetnut. U toku je potraga za počiniocem - dodaje izvor.

1POZARvatrogasna kola (1).jpg
1202shutterstock-188387876.jpg
collage.jpg
1POZARvatrogasna kola (1).jpg