Smrt biznismena Milomira Joksimovića (65), poznatijeg kao Miša Omega, koji je 26. marta pronađen mrtav u svom stanu u beogradskoj opštini Palilula, i dalje izaziva veliku pažnju javnosti, pogotovo što se sada od njega putem čitulje oprostio i Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam.

Posebnu pažnju izazvala je upravo poruka čoveka o kom se nekada govorilo da je jedan od ključnih ljudi srpskog podzemlja.

U svojoj čitulji, Jocić se od Miše Omege oprostio rečima:

- Poslednji pozdrav mom dragom prijatelju. Bio si čovek tranzicije. Sve si radio hrabro i u dahu. Pa i poslednja tvoja odluka je bila hrabra, što je opet još jedna tranzicija ka večnosti - napisao je Joca Amsterdam.

Podsetimo, Jocić je poznat kao nekadašnji kralj srpskog podzemlja, hapšen je 27. aprila 2009. godine i u pritvoru je bio do 28. decembra 2012. Međutim, on tada nije pušten na slobodu, već je iz Centralnog zatvora prebačen u Zabelu, na izdržavanje kazne od 15 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, 1995. godine.

Inače, tokom 2010. godine navodno se vodila finansijska istraga protiv Joksimovića, zbog navodnih poslovnih veza sa Jocom Amsteradamom.

Osim njega, od Miše Omege oprostila se i grupa prijatelja i saradnika, koji su u zajedničkoj čitulji naveli: "Poslednji pozdrav drugu i bratu Miši".

Čitulju su potpisali brojni prijatelji, među kojima su Bora Pekar, Diške, Boban, Gile, Brana, Ljujke, Boško, Nikola, Miloš Geometar, Bebi, Branko, Aca, Bane, Joca, Miljan, Bićko, Moma, Peca, Deki i Džigi.

Podsetimo, Milomir Joksimović je tokom devedesetih i dvehiljaditih godina važio za "kralja privatizacije". Nadimak je dobio po svojoj firmi "Omega", a pod svojom kontrolom imao je desetine preduzeća - od trgovinskih lanaca i građevinskih firmi do kultnih beogradskih hotela i restorana.

Ipak, poslednje godine života proveo je daleko od sjaja moći, boreći se sa narušenim zdravljem u stanu na Paliluli, gde je njegova životna priča tragično okončana.