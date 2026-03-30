Više javno tužilaštvo u Beogradupodiglo je optužnicu protiv Nikole T. (66)zbog postojanja opravdane sumnje da je 31. decembra 2025. godine, upravljajući svojim vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, na kolovozu javnog puta u Velikoj Moštanici udario i oborio dva pešaka, usled čega je pešak I.G. preminula na licu mesta, dok je J.F. zadobila teške telesne povrede opasne po život.

Kako Kurir nezvanično saznaje, njih dve su te noci krenule na posao. Obe su bile zaposlene u Domu za stara lica.

- Njih dve su te večeri krenule na posao u Dom za stara lica koji se nalazi u neposrednoj blizini mesta nesreće. Iza stradale žene je ostalo troje dece, dok druga žena ima jedno dete i supruga invalida. Nažalost, nakon nesreće i sama se suočava sa teškim posledicama i invaliditetom - kaže nezvanično izvor Kurira.

Teško delo

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Nikoli T. se na teret stavlja krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Nikoli T. produži pritvor kako ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je predloženo da se okrivljenom izrekne obavezna mera bezbednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom u odnosu na sve vrste i kategorije vozila u trajanju od pet godina, imajući u vidu težinu učinjenog dela, okolnosti pod kojima je krivično delo učinjeno i njegove posledice, kao i činjenicu da je okrivljeni po zanimanju vozač, zbog čega je bio dužan da prilikom vožnje postupa sa naročitom pažnjom prema putnicima i drugim učesnicima u saobraćaju.

Pored toga, predložena je i mera bezbednosti oduzimanja predmeta –putničkog motornog vozila marke „volvo V40“.

Postoji opravdana sumnja da se Nikola T. nije pridržavao saobraćajnih propisa iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt oštećene I.G. i teška telesna povreda opasna po život oštećene J.F,. pri čemu je olako držao da do navedene posledice neće doći ili da će to moći da spreči.

- On je 31. decembra oko 18:45 časova, u stanju potpune alkoholisanosti (2,56 mg/ml), upravljao vozilom marke „volvo V40“, putem iz pravca ulice Ibarski put prema ulici 13. oktobra, pa je, ne obraćajući pažnju na pešake koji se nalaze na kolovozu i ne prilagođavajući brzinu kretanja vozila osobinama i stanju puta, vidljivosti i preglednosti, prednjim desnim ugaonim delom vozila udario i na poklopac motora, vetrobransko staklo i na krov vozila nabacio, a zatim oborio pešake I.G. i J.F, koje su se u tom momentu nalazile na navedenom državnom putu bliže desnoj ivici kolovoza, gledano u pravcu kretanja vozila - piše u saopštenju tužilaštva.