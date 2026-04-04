Ljubav Borisa Majorskog i Dejane Neralić bila je božanska. 18. oktobra 2022. godine odlučili su da odu u jedno etno selo nedaleko od Novog Sada. Vozili su se na skuteru, a na njih je na pola puta do sela automobilom naleteo 83-godišnji muškarac.

Dejana i Boris su nastradali su u ovoj saobraćajnoj nesreći. 83-godišnji vozač osuđen je na kaznu zatvora od dve i po godine, koja bi prema rečima tužioca mogla da bude preinačena i na 20 meseci. Dva mlada života su zauvek izgubljena, dve porodice su zauvek zavijene u crno.

Ocu 18-godišnjeg tinejdžera, Vladimiru Majorskom zazvonio je mobilni oko 19 časova, a nije ni slutio da će mu upravo taj poziv promeniti život zauvek. Na vezi se nalazio njegov drug koji je čuo da se dogodila saobraćajna nesreća blizu Inđije, a učestvovao je motor iste boje kao Borisov. Iste sekudne je pokušao da dobije sina ali bezuspešno.

Foto: Kurir Televizija

- Pozvao sam policijsku upravu u Inđiji, a načelnik me je pitao gde se nalazim i da li mogu da dođem do policijske stanice. Supruga i ja smo seli i otišli, ja sam tada već znao o čemu se radi.

Kad smo otišli tamo, uveo nas je u kancelariju i rekao nam je da je bila saobraćajna nesreća i da su, nažalost, oboje poginuli na licu mesta - ispričao je Majorski pre šest meseci u emisiji "Crne hronika" koja se emituje na Kurir televiziji.

Suđenje i okrivljeni 83-godišnjak

Kako kaže, sve vreme su imali osećaj da se sudi njima i porodici nastradale devojke. Prema rečima oca, osuđeni vozač im na suđenju nije prišao, a nikakav kontakt sa njima nije napravio ni u toku ročišta.

- Vozač je poslednji put bio na lekarskom pregledu 2003. godine. 50 godina je živeo u Nemačkoj u Hamburgu i tamo je 2003. godine dobio trajnu vozačku dozvolu a lekarsko uverenje po sopstvenom nahođenju.

U iskazu je rekao da je pre udesa pogledao ulevo, pogledao udesno, Boris je dolazio sa leve strane i onda je smatrao da nema više potrebe da gleda ponovo ulevo. On je krenuo polako, motor je naišao i udario u njega. Sa sigurnošću je mogao da vidi taj motor.

Po završetku ročišta, Vladimir je mogao da konstatuje da odgovorni za smrt njegovog deteta ne može normalno da se kreće i stoji. Naime, dok je ulazio u vozilo, bio je u polustojećem hodu, jedva je koračao.

- Advokat ga je pitao da li je u stanju da vozi. Moj otac je tada njegovom advokatu rekao da mu ne dozvoljava da vozi jer bi mogao da ubije još nekog. Advokat mu na to odgovara "ništa se vi ne sekirajte". 6. juna je podneo njegov advokat zahtev za pomilovanje preko sekretarijata predsednika Republike. Znači, ni godinu dana nije u zatvoru, on traži pomilovanje. Kazna mu je smanjena na 2,5 godine zatvora.

"Da smo ih razdvojili, načinili bi ozbiljan greh"

Vladimir i njegova supruga, zajedno sa Dejaninom porodicom, tada odlučuju da Borisa i Dejanu sahrane jedno pored drugog. Kažu da su se njih dvoje mnogo voleli i da su porodice za to znale:

- To je bila jednostavno neka božanska ljubav, kao neka ljubav van svih ovih ovozemaljskih ljubavi, kao nešto posebno da je, ne mogu vam to rečima opisati. I celu noć smo ja i supruga razmišljali da bi voleli da budu deca sahranjena zajedno. Na kraju se uspostavilo da je njena porodica htela mene da zamoli da njih dvoje počivaju zajedno. Napravili bi ozbiljan greh da smo ih razdvojili - priča Majorski.

"Kada smo ih spojili, krv je prestala"

U kapelu su otišli sa dva bela kovčega, momci koji su radili upitali su koga će prvo da stave u kovčeg.

- Rekao sam da ćemo prvo ćemo nju, i kako su oni nju stavljali u beli kovčeg, ja iza tog kovčega u onoj prostoriji, vidim na limenom hladnom stolu telo mog sina, obučenog u isto to odelo koje je imao na punoletstvu. Njeno telo je tada dva sata ostalo kod njih u Golubincima. Mi smo njega dovezli kući, razdvojili smo ih - kaže Majorski i dodaje:

- Posle sam dobio informaciju da je par kapljica krvi ostalo, kao da je plakala za njim. Međutim, kada smo je stavili pored Borisa, ceo dan su bili jedan pored drugog, celu noć i sutra dan do podneva više niti njemu niti njoj ni jedna kapljica krvi nije izašla.

Porodica Majorski stanuje blizu groblja, Vladimir kaže da se sa prozora njihove sobe vidi spomenik.

- Kad odem na groblje, dok sedim i gledam u njihove slike, onako pogledom udesno se vidi prozor njihove sobe.

