Vlasnik kuće strave u Ritopeku, optuženi pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Vlade Draganić, izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da ga je policija posetila u pritvoru i da se od tada ne oseća dobro.

Naveo je i da ne zna zašto su ga obilazili, da se razgovora ne seća, ali da mu od toga dana nije dobro, na šta su burno reagovali ostali okrvljeni i advokati, aludirajući da su mu nudili status svedoka saradnika.

- Ja se ne osećam dobro, ne mogu da pratim suđenje, doživeo sam stres. Dolazili su da me ispituju nešto, ništa nisam uradio. Toka razgovora ne mogu da se setim. Ne osećam se dobro, mislio sam da će da prođe, ali nije. Tražim da me lekar pregleda - rekao je Draganić, nakon čega je njegov branilac, advokat Marko Savić pojasnio da je policija u pritvor kod Draganića dolazila 19. marta i da je on obavešten da ispitivanje nema veze sa predmetom za sedam ubistava, ali da su "samo prva dva minuta razgovora bila na drugu temu".

- Imao je ponudu da pomogne, a da onda oni njemu pomognu. Ja sam ga obišao u pritvoru ali on niti me sluša niti reaguje, gleda kroz mene - rekao je advokat vlasnika kuće u Ritopeku u kojoj su prema optužnici ẓ̌rtve ubijane, kasapljene i mlevene.

Od optuženih, za reĉ se prvi javio Marko Miljković navodeći da je "načuo nešto o toj poseti u pritvoru, kao i da razgovor ima oznaku službene tajne".

- Izgovoreno mu je da ja i Belivuk imamo kasice prasice, a da on nema ništa i da mogu da mu pomignu. Ako ih nešto interesuje, što nisu došli kod nas? Posle pet godina i mesec dana su došli kod njega da ga saslušaju! Osećam se nervozno zbog ove nepravde i tražim da me lekar pregleda - rekao je Miljković, trazeći da se dostave imena sluẓ̌benih lica, a isti zahtev izneo je i Belivuk.

- Mi smo čuli da su rekli da je predmet nešto drugo, a onda su ga ispitivali oko ovoga, to je zloupotreba. Šta je sledeće, da dodju da nas dave kesom? Neka dođu mene da dave. Draganić je već 20 puta rekao da nije kriv i da neće saradnju sa policijom. Ja se danas ne osećam dobro i trazim da me doktor pregleda. U ovoj sudnici se svašta dešavalo u drugim predmetima, jedan se sekao žiletom, mi nećemo da se samopovredjujemo. Šta bi neko drugi da je ma našem mestu? Dobio bi infarkt ili moždani udar, mi nećemo. Ali neću ni da pijem lekove za smirenje, odmah da vam kažem, neću da se trujem. Neću da me nakljukaju lekovima i da me vrate, vodite me u ćeliju. Nemojte da me terate da stojim ovde pa da opominjete stražare. Tražim imena i prezimena tih lica, pa da vidimo sunce moje šta je bilo - rekao je Belivuk.

Sudsko veće odredilo je pauzu kako bi lekar pregledao ove, ali i ostale okrivljene koji su izjavili da se ne osećaju dobro i ne mogu da prate suđenje.