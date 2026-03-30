Državljani Srbije, Nemanja Gazikalović (44) i Danilo Aleksić (34), osuđeni su pred sudom u Krškom u Sloveniji na ukupno šest i po godina zatvora zbog krađe!

Kako pišu Slovenske novice, dvojica Beograđana uhapšena su 10. decembra 2024. nakon što je policija u njihovom autu beogradskih tablica pronašla ogromnu količinu ukradene robe, od skupocene odeće, preko kozmetike do brijača i četkica za zube.

Nemanja Gazikalović Foto: Slovenske Novice

- Srbi su i dalje u pritvoru, a pre nekoliko dana, krivični postupak protiv njih završen je presudom. Nemanja Gazikalović je osuđen na tri i po godine zatvora, a Danilo Aleksić na tri godine zatvora. Kada kazna postane pravosnažna i izdrže je, biće proterani iz zemlje na pet godina - pišu Slovenske novice i dodaju da osuđeni imaju pravo žalbe.

Kako prenose, istraga je otkrila da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi, čiji su članovi dolazili u Sloveniju po unapred razrađenom planu za krađu.

Danilo Aleksić Foto: Slovenske Novice

- Njihova putovanja u Sloveniju, koja su obično trajala od pet do sedam dana, navodno je organizovao izvesni Peđa, koji im je obezbeđivao vozilo i uputstva gde i šta da kradu, a sa njim su komunicirali i o slanju ukradene robe u Srbiju - rekao je Robert Renije, glavni državni tužilac:

- Pored okrivljenih koji su radili u paru, u Sloveniji, kao i u Srbiji i Bosni, bili su aktivni i drugi parovi iz ove organizacije. Analiza dokaza pokazuje da se nije radilo o slučajnom izvršenju krivičnih dela.

Ukradena roba pronađena u autu osuđenih Foto: Slovenske Novice

Tužilac je dodao da je glavni organizator Peđa slao spiskove koliko mu je artikala potrebno i kojih veličina.

- Na spsiku su između ostalog bile titanijumske brave, četkice za zube, brijači i kozmetika, kao i konzerve tunjevine i odeća poznatih brendova. Njihove posete su primećene u Kopru, Mariboru, Novom Mestu, Krškom i Brežicama, a krali su iz više prodavnica - dodao je tužilac i naveo da su na dan hapšenja najpre posetili nekoliko prodavnica u Brežicama, a zatim i u Krškom.

Tokom suđenja je opisan i njihov modus operandi.

- Čovek bi ušao u prodavnici sa velikom poklon kesom u rukama. Uzeo bi više komada odeće i odneo u kabinu da proba, a zatim bi vratio nekoliko komada odeće, dok bi ostatak spakovao u kesu. Potom bi izašao iz radnje. Uprkos zaštiti od krađe na odeći, tzv. "zujalicama", alarm se nije oglašavao, jer je kesa bila namenjena za krađu, sa unutrašnjošću prekrivenom aluminijumskom folijom - opisano je na suđenju.

Gazikalović je, kako prenose Slovenske novice, u završnoj reči pred presudu priznao samo dve krađe, tvrdeći da je sam sve osmislio i radio.

- Rekao je da su navodi iz optužnice izmišljotina, kao i da policija nije obavila svoj posao kako treba. Takođe se pozvao na alibi da u vreme optužbi nije bio u Evropskoj uniji. Aleksić je, takođe, istakao da nije bio deo organizovane grupe, dodajući da je u zatvoru već godinu i tri meseca, a ono što je najgore od svega jeste da je za to vreme izgubio brata blizanca. On je rekao: "Već sam platio previsoku cenu za ovo delo i žao mi je" - prenose mediji iz Slovenije.

Tužilac je, između ostalog, naglasio da dvojica Beograđana imaju krivični dosije u drugim zemljama.

- Aleksić je ranije osuđivan za razbojništvo, dok je Gazikalović osuđivan čak 15 puta, najčešće na zatvorske kazne za istu vrstu krivičnih dela, a 2019. godine na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora - dodao je tužilac.