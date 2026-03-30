U kući osumnjičenog (30) otkriven i detektor metala sa starim novčićima koji idu na veštačenje
POLICIJA UPALA U KUĆU U ŠIDU: Pogledajte šta mu je sve oduzeto (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu podneće krivičnu prijavu protiv J. C. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija u Šidu zaplenila drogu
Prilikom pretresa njegove kuće na području Šida, policija je pronašla i zaplenila 603 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Takođe, u kući su pronađeni metal-detektor i 285 starih metalnih novčića koji će biti poslati na veštačenje i procenu.
