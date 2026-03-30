Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu podneće krivičnu prijavu protiv J. C. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija u Šidu zaplenila drogu Foto: PU Sremska Mitrovica

Prilikom pretresa njegove kuće na području Šida, policija je pronašla i zaplenila 603 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Takođe, u kući su pronađeni metal-detektor i 285 starih metalnih novčića koji će biti poslati na veštačenje i procenu.

