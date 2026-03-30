Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova na mostu između Kovina i Smedereva, a prema prvim informacijama ima nastradalih.

Kako se nezvanično saznaje, nesreća se dogodila na samom početku Kovinskog mosta, odnosno na prilaznom delu ove saobraćajnice. Policija i ekipa Hitne pomoći nalaze se na licu mesta.

Prema dostupnim informacijama, vozač automobila poginuo na mestu.

Zbog težine udesa, saobraćaj na ovoj deonici je potpuno obustavljen, a formirane su duge kolone vozila u oba pravca.

Za sada nisu poznate sve okolnosti koje su dovele do nesreće, a više informacija očekuje se nakon uviđaja nadležnih službi.

