Slušaj vest

Vozač automobila marke "opel korsa" poginuo je na licu mesta u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na mostu između Kovina i Smedereva, a kako Kurir saznaje, do udesa je došlo kada se automobil direktno zakucao u kamion.

- Do udesa je došlo na prilazu mostu, kada je vozač automobila "opel korsa" išao iz Kovina u smeru ka Smederevu i u jednom momentu prešao na levu stranu kada je došlo do čeonog sudara sa kamionom koji je išao iz suprotnog smera - kaže izvor Kurira i dodaje da je vozač putničkog vozila na licu mesta izgubio život.

Prema rečima našeg sagovornika, još uvek nema zvaničnih informacija kako je došlo tačno do udesa, odnosno da li je reč o klizavom kolovozu, s obzirom na loše vremenske uslove, ili je reč o pokušaju preticanja što je rezultiralo jezivim sudarom.

Nažalost, na mestu nesreće poginuo je vozač automobila, dok su ostali učesnici prevezeni u bolnicu na dalje zbrinjavanje.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske uprave u Pančevu, dok je na terenu bila i vatrogasno-spasilačka ekipa koja je morala da seče vozilo kako bi izvukla stradalog.

- Vatrogasci su sekli delove automobila da bi došli do tela nastradalog vozača - dodaje izvor.