Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv šestorice muškaraca zbog sumnje da su 30. septembra prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji učestvovali u izvršenju više teških krivičnih dela, među kojima je i ubistvo žene koja je bila gost kafića.

Među optuženima je i Lazar Marinković, zvani Lucifer, kom se već sudi i za šverc droge, dok je njegov brat Strahinja u bekstvu.

- Optužnicom, koja je podneta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju Strahinja M. se tereti za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, Stefan Ž. za krivična dela nasilničko ponašanje i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Lazar M., Dušan R., Darko L. i Nemanja N. za krivično delo nasilničko ponašanje - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da je predloženo da se Strahinji Marinkoviću i Dušanu R, sudi u odustvu jer su u bekstvu.

Za ostale okrivljene tužilaštvo je predložilo sudu da im produži pritvor.

Kako se navodi, postoji opravdana sumnja da je Strahinja M. 30. septembra prošle godine oko 14:25 časova u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji Palilule, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju ubio oštećenu D.V. i doveo u opasnost živote više lica i to oštećenih Lj.M. i O.A, kao i da je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju nepoznate marke i kalibra, za čije držanje i nošenje nije imao dozvolu nadležnog organa.

- Takođe, postoje osnovi sumnje da je Stefan Ž. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to poluautomatski pištolj marke „Crvena zastava“, model „99“, uklonjenog fabričkog broja, kalibra 40 S&W sa okvirom i sedam metaka, za čije držanje i nošenje nije imao dozvolu naležnog organa - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Stefan Ž., Dušan R., Lazar M. i Darko L. su, kako se opravdano sumnja, izazivanjem tuče i drskim i bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrozili spokojstvo građana i teže remetili javni red i mir.

- Postoji opravdana sumnja da je u ugostiteljskom objektu, u kojem se nalazio veći broj gostiju, nakon kraće verbalne rasprave došlo do fizičkog sukoba, odnosno tuče između okrivljenih Strahinje M., Lazara M. i Dušana R. sa jedne strane i okrivljenih Darka L., Nemanje N. i Stefana Ž. sa druge strane, pri čemu su okrivljeni tokom fizičkog obračuna bacali stolice i ostali inventar iz navedenog lokala i međusobno udarali jedni druge rukama, dok su gosti lokala bili vidno uznemireni - saopšteno je iz tužilaštva.

U jednom trenutku sukoba Strahinja Marinković je, kako se sumnja, izvadio pištolj nepoznate marke i kalibra i ispalio više projektila u različitim pravcima prema više osoba.

Tom prilikom je oštećena D.V. zadobila teške telesne povrede opasne po život od kojih je preminula 2. oktobra 2025. godine, dok su Lj.M. i O.A. zadobili teške telesne povrede.

Inače, kako je Kurir ranije pisao Lazar Marinković, Lucifer, važi za vođu navijača Partizanove grupe Anti Romi, koja je navodno bila bliska Principima koje je vodio Veljko Belivuk. Belivuk je uhapšen 4. februara 2021. i sudi mu se za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, a pripadnik klana koji je odlučio da progovori i postane svedok saradnik Nikola Spasojević, pomenuo je i Lucifera tokom jednog suđenja. Spasojević je tada izjavio da je "Luciferu nosio drogu koju je on dalje prodavao".

Marinkoviću se inače pred Specijalnim sudom sudi kao vođi kriminalne grupe koja je prodavala drogu na Karaburmi, na nekoliko poznatih splavova i klubova u Beogradu, kao i da su kokain, marihuanu i druge droge kupcima dostavljali na adresu.

Uhapšen je u martu 2022. i mediji su tada pisali da je reč o kriminalnog grupi koje je "podmladak" Principa i Veljka Belivuka.

Prvom presudom, koju je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu, Lucifer i pripadnici njegove kriminalne grupe bili s osuđeni na ukupno 73 godine i devet meseci zatvora. Pošto je Apelacioni sud naložio novo suđenje, na pripremnom ročištu koje je održano u maju ove godine, tužilac se saglasio sa predlogom odbrane i sud je Marinkoviću klasičan pritvor zamenio nanogicom.

U vreme pucnjave u kafiću u Višnjičkoj banji, on je bio u redovnoj šetnji, na koju po zakonu ima pravo tokom boravka u kućnom pritvoru.

Inače, tokom prvog suđenja Marinkoviću, u žižu javnosti dospela je i njegova majka, kod koje je sudska straža pronašla municiju na ulazu u Specijalni sud. Podsetimo, stažari su odmah pozvali policiju, koja je utvrdila da je M. M. u torbi imala sedam metaka.