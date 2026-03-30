Danas se oko 13 sati dogodila saobraćajka kod Stomatološkog fakulteta u Pančevu, u ulici Žarka Zrenjanina.

Kako prenose mediji, jedna osoba je povređena.

Prema prvim informacijama, saobraćajna nesreća se dogodila kada je muškarac, navodno pod dejstvom alkohola, usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u semafor, nakon čega se vozilo prevrnulo na krov.

Kako nezvanično saznajemo, vozila Hitne pomoći i vatrogasna ekipa ubrzo su stigli na lice mesta kako bi pomogli povređenom vozaču, kog su vatrogasci izvlačili iz vozila.

- Živ je i prevezen je vozilom Hitne pomoći. Za sada nema informacija o težini povreda - prenose mediji.

