Slušaj vest

Slovenačke vlasti intenzivno tragaju za četvoricom navodnih pripadnika kavačkog klana, za kojima su raspisane poternice, a među njima je i Željko Bojanić, koji je u međuvremenu u Turskoj osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Potrage su usledile nakon što je okružni sud u Ljubljani osudio trojicu pripadnika ove kriminalne grupe zbog ubistva Danijela Božića, što je dodatno rasvetlilo delovanje slovenačke ćelije kavačkog klana.

- Nakon izricanja presuda u petak za likvidaciju Božića, istraga se širi na šverc narkotika i mrežu saradnika. Deo osumnjičenih je u bekstvu i za njima se intenzivno traga - piše slovenački list Slovenske novice.

Prema dostupnim podacima, prvooptuženi Klemen Kadivec i njegov brat Blaž osuđeni su za ubistvo, dok se paralelno vodi postupak protiv ukupno 12 osoba zbog sumnje na trgovinu drogom. Međutim, pojedini osumnjičeni uspeli su da napuste Sloveniju pre policijskih akcija.

Osuđen zbog ubistva vođe škaljaraca

Jedan od najpoznatijih među njima, Bojanić, već godinama je na radaru evropskih bezbednosnih službi.

- Reč je o visokorangiranom članu kriminalne organizacije koji je bio uključen u međunarodni šverc kokaina. Traži se još od 2015. godine, ali je u međuvremenu završio iza rešetaka u Turskoj - objašnjava sagovornik.

1/7 Vidi galeriju Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen/ Instagram, Prinstcreen

Bojanić je u Turskoj osuđen zbog umešanosti u ubistvo vođe škaljarskog klana, Jovana Vukotića, koji je likvidiran u Istanbulu 2022. godine.

- Vođa "škaljarskog klana" Jovan Vukotić (42) ubijen je na auto-putu u Istanbulu u septembru 2022. dok je bio u automobilu sa trudnom nevenčanom suprugom i njihovim detetom. Dvojica napadača na motociklima otvorili su vatru na automobil, a potom pobegli. Ispalili su ukupno pet hitaca u Vukotića. Desetak dana kasnije, uhapšena je grupa crnogorskih i turskih državljana zbog sumnje da su odgovorni za to ubistvo, a sud u Istanbulu ih je osudio na doživotnu robiju - podseća izvor.

Oteli i mučili Miljanovića

Turski istražitelji dovodili su Bojanića u vezu i sa ubistvom Rista Mijanovića, koji je prethodno otet i mučen, a njegovo telo nikada nije pronađeno. Istražitelji su čak vršili i iskopavanje dvorišta vile Željka Bojanića, međutim ni tada nije pronađeno telo Mijanovića.

1/8 Vidi galeriju Risto MIjanović mučen i ubijen u Istanbulu Foto: ATK

O optužbama o ovom surovom ubistvu se pred sudom ranije izjasnio i Radoje Živković, rođak Radoja Zvicera, koji je uhapšen posle ubistva Jovana Vukotića, a koji je tvrdio da ne poznaje Bojanića i da nema veze sa ubistvom Miljanovića.

- Nemam nikakve veze sa ubistvom Rista Mijanovića. Nisam nikoga kidnapovao, mučio ili ubio. Ne znam ni ko je Risto. Takođe, ne poznajem ni Bojanića, niti Hakana Kaptuna, vlasnika restorana iz kog je žrtva navodno oteta - rekao je Živković i dodao "da fleš disk koji je kao dokazni materijal dostavila Srbija, nema nikakve veze s njim".

Šverc narkoticima i oružjem

Pored Bojanića, slovenačka policija traga i za drugim članovima ove kriminalne mreže, među kojima su Luka Arapović, Mladen Samardžija i Sani Denić.

- Svi oni se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom, pre svega trgovinom narkoticima i oružjem. Problem predstavlja činjenica da pojedini imaju državljanstva drugih država, što otežava njihovo izručenje - piše slovenački list.

Posebno je interesantan slučaj Arapovića, kome je Slovenija oduzela državljanstvo zbog dugogodišnjeg kriminalnog dosijea. Sa druge strane, Denić je nedavno dospeo i na listu najtraženijih evropskih begunaca.

- Reč je o osobi koja je, prema sumnjama, predvodila grupu za šverc droge i oružja u više država. Kada je istraga počela da se steže, pobegao je iz Slovenije - kaže sagovornik.