Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. R. (31) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u Novom Sadu, prilikom rutinske kontrole na ulici, pretresla osumnjičenog koji je kod sebe imao nedozvoljene supstance.

Naime, kod tridesetjednoogodišnjaka je pronađena kesa sa oko 100 grama kokaina.