Slušaj vest

Vladimir Grek, koji je optužen da je bio pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, posle mesec dana boravka u kućnom pritvoru, ponovo je vraćen u ćeliju! Podsetimo, Grek je odlukom sudskog veća 20. februara iz pritvora u kom je bio od 4. februara 2021. prebačen da boravi u stanu, uz nanogicu.

Vlade Draganić

- Tužilac se žalio na odluku o prebacivanju u kućni pritvor s nanogicom i on je ponovo vraćen u pritvor - objašnjava sagovornik Kurira.

Kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, podsetimo, osim za trgovinu drogom i oružjem, otmice i jedno silovanje, sudi se i za sedam surovih ubistava, al se prema navodima optužnice Grek ne tereti da je učestvovao u njima.

1/11 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Ana Paunković, Nenad Kostić

Prema nezvaničnim informacijama, on je bio lično obezbeđenje Miljkovića i Belivuka pre hapšenja, a na dan kada su sleteli iz Crne Gore, pet dana pre pritvaranja 4. februara 2021., legitimisan je pošto ih je čekao na aerodromu u Beogradu.

On je danas u pratnji zatavorskih stražara uveden u sudnicu Specijalnog suda i jedan je od optuženih koji se javio za reč, pošto je okrivljeni Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku izjavio da su ga u ćeliji posetili pripadnici policije, koji su nameravali da razgovaraju sa njim o krivičnim delima.

Za razliku od Miljkovića, Belivuka, Draganića, kao i Miloša Budimira, Nemanje Đurića, koji su od sudskog veća zatražili da ih pregleda lekar tvrdeći da se ne osećaju dobro posle ovog saznanja, Grek je izjavio da je "on odlično".

- Osećam se odlično, ne traba mi lekar - rekao je u najvećoj sudnici Specijalnog suda ovaj okrivljeni, kog ponovo u stopu prate zatvorski stražari.

Podsetimo, vlasnik kuće strave u Ritopeku, u kojoj su prema optužnici surovo ubijene, raskomadane i samlevene žrtve kriminalnog klana, izjavio je danas pred sudom da su ga policajci 19. marta posetili u pritvoru i da se on ne seća sadržine razgovora "jer je doživeo stres". Potom je od veća zatražio da ga pregleda lekar. Na pitanje sudije zbog čega ranije nije tražio pregled odgovorio je da je "mislio da će da prođe".

Spasojević, Lalić i Hrvatin

Inače, Vlade Draganić se i pre dve i po godine pominjao u javnosti kao pripadnik klana koji pokušava da dobije status svedoka saradnika, ali se to nije dogodilo. Međutim, on u takozvanom boksu za optužene, od tada sedi odvojeno od ostalih okrivljenih a promenio je i advokata koji ga zastupa. Sporazum sa tužilaštvom, podsetimo, sklopila su trojica bivših saradnika klana Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Miljkovićev kum Nikola Spasojević.

Kako je Kurir pisao, pošto je i Draganićev advokat u sudnici obelodanio da su njegovom klijentu "pripadnici policije ponudili pomoć ukoliko on njima pomogne", za govornicu su izašli i optuženi Grek, Miljković, Belivuk, Dejan Tešić, Miloš Budimir kao i Nemanja Đurić,

- Ja sam nešto oko ovoga da se dešava načuo. S obzirom da sam saznao da se vodi kao "službena tajna" jasno je da iza toga stoji tužilaštvo. Izgovorene su stvari, da Belivuk i ja imamo kasice prasice a on nema, što je zloupotreba. Odakle im pravo? Što nisu došli kod nas ako im nešto nije jasno? Osećam se nervozno, tražim da me lekar pregleda - rekao je Miljković za govornicom, navodeći i da mu nije jasno zbog čega sada traže da saslušaju Draganića u postupku koji traje već pet godina i mesec dana, dok je okrivljeni Marko Budimir naveo i da mu je žao što je Draganić doživeo stes, ali da se on oseća odlično.

- Osećam se odlično što posle toliko godina traže da tereti Miljkovića i Belivuka. Ja više neću da pratim ovo suđenje dok nam ne date imena službenik lica čiji je DNK pronađen u tajnoj prostoriji u kući u Ritopeku, snimak uviđaja, dok ponovo ne odlučite o Skaju i date nam imena ovih koji su posetili sada Draganića - rekao je za govornicom Marko Budimir.

Njegov rođeni brat, Miloš Budimir međutim rekao je da se njemu od saznanja da je policija postetila Draganića "vrti u stomaku" i da nije u stanju da nastavi suđenje, dok se optuženi Nebojša Janković požalio da su mu "suva usta i da mu je šećer ko zna koliki".

1/7 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku Foto: Dado Đilas, MUP Srbije, MUP Srbije, Stefan Stojanović MONDO, Zorana Jevtić, MUP Srbije

Inače, kako se čulo danas u sudnici, razgovoru inspektora sa Draganićem prisustvovao je i stručni saradnik suda.

- Ništa nije urađeno mimo zakona, i nije neuobičajeno da se izjave uzimaju od osumnjičenih ili potencijalnih svedoka, koji su već iza rešetaka - objasnio je sagovornik Kurira iz pravosuđa, ne želeći da otrkiva detalje, ali je naveo da je prema nezvaničnim informacijama reč o drugim krivičnim delima a ne onim koja su već obuhvaćena optužnicom.

Belivuk, koji je označen kao vođa kriminalnog klana, kako je Kurir objavio takođe se požalio da mu je loše od ovog saznanja i zatražio da ga lekar pregleda.

Sudsko veće, zbog ovih zahteva okrivljenih angažovalo je lekare i napravilo pauzu dužu od sat vremena posle koje je saopštilo da iz lekarskog izveštaja proizilazi da su svi okrivljeni koji su se žalili na loše zdravstveno stanje pregledani i da su fizički dobro, ali da su se žalili na određene subjektivne tekobe.