Predsednik suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović saopštio je da je državljanin Srbije N.N. (36) oglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 1.200 evra zbog toga što je prethodne večeri kao učesnik u saobraćaju odbio da se podvrgne testu na prisustvo opojnih droga u organizmu.

"Nakon što je okrivljenom kao stranom državljaninu naloženo da plati kaznu odmah po izricanju odluke, to je zbog nemogućnosti plaćanja ista zamenjena u kaznu zatvora u trajanju od 48 dana, pa je bez odlaganja sproveden u UIKS Spuž na izdržavanje", navodi se u saopštenju.