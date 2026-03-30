Predsednik suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović saopštio je da je državljanin Srbije N.N. (36) oglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 1.200 evra zbog toga što je prethodne večeri kao učesnik u saobraćaju odbio da se podvrgne testu na prisustvo opojnih droga u organizmu.

"Nakon što je okrivljenom kao stranom državljaninu naloženo da plati kaznu odmah po izricanju odluke, to je zbog nemogućnosti plaćanja ista zamenjena u kaznu zatvora u trajanju od 48 dana, pa je bez odlaganja sproveden u UIKS Spuž na izdržavanje", navodi se u saopštenju.

Sutkinja Katarina Vujačić Vuksanović mu je uz kaznu izrekla i zabranu upravljanja vozilima u trajanju od 4 meseca, koju će izvršiti Uprava policije po izvršenoj kazni.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna GoraODBIO TEST ZA DROGU U BUDVI, KAŽNJEN SA 31 DANOM ZATVORA: Mladić (23) dobio i zabranu vožnje od četiri meseca
BeogradLjiljani stigao mejl od MUP-a, snimio je posebni LASER radar! Ima rok da se javi 8 dana, ali ima jednu dilemu - nema više "plavih koverti", evo šta ih menja!
SrbijaZASTRAŠUJUĆI PRIZOR NA BOROVOJ GLAVI Rizično preticanje umalo završilo KOBNO, sekunde delile od tragedije: Ljudi u šoku GLEDAJU SNIMAK i kažu samo jedno (VIDEO)
DruštvoSnimaju vas, a vi to ne znate! Super radari na 100 crnih tačaka u Srbiji: Za ove kamere nećete znati gde su
