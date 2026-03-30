Slušaj vest

Danas je u mestu Drlupe u opštini Sopot, oko 14:30 časova, pronađeno je telo muškarca M.B. starog 65 godina.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Sopota izvadili su telo iz bunara.

Telo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu, gde će biti izvršena sudsko-medicinska obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti.

Policija i nadležni organi nastavljaju rad na ovom slučaju.

Kurir.rs/Telegraf

