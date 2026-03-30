TRAGOVI KRVI NA ULICI, POLICIJSKA PATROLA NA LICU MESTA: Detalji ubadanja žene (47) u Humskoj, zadobila teške povrede
Na mestu gde je večeras izbodena žena (47) u Humskoj ulici nalaze se tragovi krvi, a prisutna je i jedna policijska patrola.
Podsetimo, danas je u Humskoj ulici došlo do teškog napada kada je žena ubodena u vrat.
Kako se saznaje, ulica je bila blokirana za saobraćaj, ali je sada prohodna.
Kako se nezvanično saznaje, reč je o ženi staroj 47 godina, koja je zadobila teške povrede, a kako se sumnja, muško lice ju je ubolo, najverovatnije nožem.
Kurir.rs/Blic
