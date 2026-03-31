Sinoć je u Humskoj ulici došlo do teškog napada kada je žena ubodena u vrat. Kako se saznaje, ulica je bila blokirana za saobraćaj, ali je sada prohodna.

Reč je o ženi staroj 47 godina, koja je zadobila teške povrede, a kako se sumnja, muško lice ju je ubolo, najverovatnije nožem.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima državne bezbednosti naglasio je u emisiji "Redakcija" da se radi o jednom od najlepših delova Beograda, ali da uveče nije prijatno šetati:

- Ovde iza nas je tako jedna šuma gde se šetaju kučići, iza je stadion. Pretpostavka je da je žena sama išla kući, spuštala se dole ka naselju i da joj je razbojnik prišao. Verovatno je hteo da je opljačka, da joj otme tašnu ili lančić, ili već šta ima, i u tom trenutku, za vreme nekog pružanja otpora, on nju uboda nožem - kaže Spasić i dodaje.

- Naravno, mogao je da je ubije, i žena se nalazi verovatno u teškom stanju. To bi bila jedna od mogućnosti, s obzirom na činjenicu da onaj ko ovde napadne nekoga ima mnogo pravaca za bekstvo. Iz tih razloga, pretpostavka policije jeste da je on pobegao nekim automobilom.

Naselje prekriveno kamerama

Pokrenuta je i akcija Vihor, potpuna kontrola i blokiranje grada. Spasić kaže da se akcija ne otvara za sve ljude, te da se sumnja da postoje određeni podaci  o osumnjičenom:

- Moguće da je žena bila svesna da da neke informacije, ona je njega opisala kao mlađeg. U ovom delu grada, inače, ima dosta kamera, blizu je i ulica gde se nalaze strane ambasade. Pretpostavljeno je da je policija skinula te kamere, da će one dati bar neki rezultat u kom pravcu se kretalo razbojnik. Očekujem da on bude uhvaćen tokom dana.

Spasić dodaje i da je bilo kakav napad na žene neobjašnjiv i nerazuman, te da ne postoji opravdanje za napad na slabije:

- Dakle, ljudi, oprez, uveče, Beograd, neki delovi Beograda nisu bezbedni, nemojte ići sami, uvek imajte nekoga sa sobom, ili vodite računa da li neko ide iza vas i tako dalje.

