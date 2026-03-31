Optužnica protiv Srđana M. (49) koji se sumnjiči za nezapamćeni zločin u selu Zavidinci kod Babušnice kada je iz revolvera pre četiri meseca ubio svoje komšije, oca i sina, vraćena je iz Višeg suda u pirotsko tužilaštvo na doradu, tako da suđenje još nije zakazano, saznaje Kurir.

Srđan M. je, kako se sumnja, u pijanom stanju 14. novembra oko 16 sati sišao do kuće domaćina porodice, Miroljuba L.(69) i njegovog sina Miroslava L. (41) i pucao u njih, ali je povrede zadobio i drugi sin M.L. (44) kao i domaćica kuće S.L. Osumjičeni se tereti za trško ubistvo.

Srđan M. je iste večeri priznao zločin na saslušanju i naveo da je bio pijan, a motiv je svima, pa i meštanima neshvatljiv.

- Ovce ove porodice su pasle na njivi koja pripada trećem licu, a to je Srđanu išlo na nerve tako da je u alkoholisanom rastrojstvu pucao u porodicu - podseća izvor šta bi mogao da bude motiv krvoprolića.

- Optužnica jeste podignuta, ali ju je drugostepeni sud vratio na dopunu u tužilaštvo, tako da je proces u fazi ispitivanja. kada sud potvrdi optužnicu, zakazaće se pretres - rečeno je Kuriru u Pirotu.

Nakon četiri meseca od nezapamćenog zločina u selu Zavidinci kod Pirota Kurir je bio na livadi i jasno je da je sama rasprava oko toga čije će ovce tu pasti, besmislena. Ovom kraju podarena jedna od lepših priroda u Srbiji tako da hrane za ovce ima na pretek, jer se ceo krajolik sastoji od predivnih brda, šuma i livada.

Ubijeni otac i sin Foto: Privatna arhiva, Kurir/M.S.

- Strašno je to štose dogodilo u našem selu. Oni su se posvađali, ovaj komšija je uzeo pištolj i pijan pucao u muške glave. Iskreno se nadam da će se na sudu sve rasplesti, kako se to dogodilo u kući i dvorištu. Nadam se da je ranjenog M.L. pogodio neki zalutali metak ili rikošet. Iako dugo znam Srđana, ne znam ga takvog. On jeste prgav, ali nije loš čovek, pogađa ga nepravda, stalno je ispravljao "krive Drine" - rekao nam je jedan od komšija u ovom izuzetno razuđenopm selu.

Zbog te razuđenosti sela, porodici Miroljuba L. nije imao ni ko da pomogne. Samo selo se prostire na teritoriji neke veće varošice, a ima oko 500 stanovnika. U njemu se svi i ne poznaju kako je to običaj u mnogim drugim selima ili se znaju samo iz viđenja jer ima oko 20 zasebnih naseobina na velikoj teritoriji koju preseca glavni put. I svako se nalazi na brdu. Srđan M. živeo je do hapšenja sa sestrićem koji u vreme masakra i nije bio u toj mahali gde obe porodice žive u svojim kućama, na razdaljini od stotinak metara.

Prema nezvaničnim informacijama, horor scene su se u ovom selu pored Babušnice dogodile u dvorištu. Srđan M. nije bežao već se predao policiji i odveo ih na mesto gde je posle zločina bacio pištolj.