VELIKA ZAPLENA KOKAINA U ŠIMANOVCIMA: Policija u kamionu pronašla čak 18 kg belog praha, na paketima bile 2 oznake (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su 18 kilograma kokaina i uhapsili Đ. S. (46)iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Inspektori novosadske kriminalističke policije su, u Šimanovcima, pretresom kamiona kojim je upravljao osumnjičeni pronašli kokain i novacza koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - saopšteno je danas iz Policijske uprave Novi Sad.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Sremskoj Mitrovici.
Kako se može videti na fotografijama zaplenjenog kokaina, na njemu su bile oznake poznatog crtanog junaka Paje Patka, kao i logo brenda poznatog energetskog pića.