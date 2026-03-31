Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su 18 kilograma kokaina i uhapsili Đ. S. (46)iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Inspektori novosadske kriminalističke policije su, u Šimanovcima, pretresom kamiona kojim je upravljao osumnjičeni pronašli kokain i novacza koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - saopšteno je danas iz Policijske uprave Novi Sad.

18 kg kokaina nađeno u kamionu u Šimanovcima
Foto: PU Novi Sad

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Sremskoj Mitrovici.

Kako se može videti na fotografijama zaplenjenog kokaina, na njemu su bile oznake poznatog crtanog junaka Paje Patka, kao i logo brenda poznatog energetskog pića. 

