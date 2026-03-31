Policijska uprava Prokuplje je juče obavestila i nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju zbog tuče koja se dogodila i u kojoj je povređen profesor u penziji B.M. (67) iz Prokuplja.

Kako nam je potvrdio tužilac ovog tužilaštva, Milan Pantović, dat je nalog policijskim službenicima za prikupljanje potrebnih informacija.

- Kada stignu sva obaveštenja, moći ćemo da kažemo ima li elemenata za krivično gonjenje protiv za sada nepoznate osobe ili više njih. U ovom momentu delo se kreće ka nasilničkom ponašanju - kazao nam je Pantović.