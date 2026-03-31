MISTERIJA PREMLAĆIVANJA PROFESORA U PENZIJI, U SLUČAJ UMEŠANE I ŽENE: Tužilaštvo naložilo prikupljanje informacija o nasilju kod Prokuplja!
Policijska uprava Prokuplje je juče obavestila i nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju zbog tuče koja se dogodila i u kojoj je povređen profesor u penziji B.M. (67) iz Prokuplja.
Kako nam je potvrdio tužilac ovog tužilaštva, Milan Pantović, dat je nalog policijskim službenicima za prikupljanje potrebnih informacija.
- Kada stignu sva obaveštenja, moći ćemo da kažemo ima li elemenata za krivično gonjenje protiv za sada nepoznate osobe ili više njih. U ovom momentu delo se kreće ka nasilničkom ponašanju - kazao nam je Pantović.
Kurir nezvanično saznaje, da je do tuče došlo u selu Zdravinje nadomak Prokuplja još u nedelju, 29. marta, u popodnevnim satima. U njoj je učestvovalo više lica, a među svedocima ima i žena. Povređenog profesora su, kako saznajemo, nakon zadobijenih povreda odvezli kući. Ujutro, odnosno u ponedeljak on je zbog tih povreda potražio pomoć u Hitnoj službi Doma zdravlja Prokuplje, odakle je prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje.