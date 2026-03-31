POJAČANA KONTROLA BRZINE NA PUTEVIMA SRBIJE: Od 13. do 19. aprila sprovodi se međunarodna akcija, a 15. aprila budite posebno oprezni!
Uprava saobraćajne policije sprovodi, od 13. do 19. aprila, međunarodnu akciju pojačane kontrole brzine na putevima širom Srbije. Kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom tog perioda biže angažovani svi raspoloživi resursi - od ručnih radara, preko video-nadzora i "presretača" do merenja prosečne brzine na auto-putevima.
- U sredu, 15. aprila, širom Evrope biće realizovan "Speed Marathon" - 24 časa neprekidne kontrole brzine na najvažnijim putnim pravcima - objašnjavaju iz MUP i podsećaju da je brzina i dalje ubedljivo najčešći uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda.
- Poštujte ograničenje brzine i sačuvajte život - navode iz policije.
Takođe, kako dodaju, građani i dalje mogu da predlože lokacije za kontrolu brzine, a prijave se šalju na usp@mup.gov.rs.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije sprovešće od 13. do 19. aprila ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) akciju, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine, u okviru koje će se 15. aprila realizovati akcija „Speed Marathon“, kada će brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa.
U cilju efikasnijeg sprovođenja ove akcije i povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima, pozivamo građane da, do nedelje 12. aprila, dostave na imejl adresu usp@mup.gov.rs, predloge deonice puteva na kojima će pripadnici saobraćajne policije vršiti kontrolu brzine tokom „Speed Marathon“-a. Predlozi treba da sadrže preciznu lokaciju, odnosno putni pravac i mogu se odnositi kako na puteve u naselju, tako i van naselja. Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer je nepropisna i neprilagođena brzina najčešći uticajni faktor najtežih saobraćajnih nezgoda.