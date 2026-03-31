Slušaj vest

U nastavku akcije na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u dve odvojene akcije, uhapsili su M. R. (49), odgovorno lice PD „Soft investment group“ doo Požarevac, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti, i V. S. (34), odgovorno lice PD „Lara Princes vita“ doo Lazarevac, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Foto: screenshot MUP Srbije

- Sumnja se da je M. R., od septembra 2020. do maja 2023. godine, neosnovano podizao novac sa računa PD „Soft investment group“ koji je koristio za lične potrebe, kao i da je drugom pravnom licu čiji je vlasnik njegova supruga odobravao pozajmice, koje nisu u potpunosti vraćene. Na ovaj način on je, kako se sumnja, sebi i drugima pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 6.268.360 dinara, čime je zloupotrebio poverenje osnivača i vlasnika privrednog društva u kojem je bio odgovorno lice - saopšteno je iz MUP.

U drugoj akciji uhapšen je V. S., koji je, kako se sumnja, tokom 2024. godine, u ime PD „Lara Princes vita“ od više dobavljača nabavio različitu robu u ukupnom iznosu od 6.227.671 dinar koju je potom prodao na crno, bez evidentiranja prodaje u poslovnim knjigama.

Hapšenje u nastavku akcije na suzbijanju korupcije i finansijkog kriminala Izvor: Mup Srbije

- Sumnja se da je novac od prodaje delom iskoristio za plaćanje obaveza prema dobavljačima, dok je veći deo zadržao za sebe i time ostvario protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 4.232.716 dinara, za koji je oštetio dobavljače - navodi se u policijskom saopštenju.

V. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će M. R., uz krivičnu prijavu, biti priveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.