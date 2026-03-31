U Humskoj ulici u Beogradu, nedaleko od Hrama Svetog Arhangela Gavrila i Internata Vojne gimnazije, sinoć se dogodio brutalan napad koji je uznemirio građane, kada je izbodena žena stara 47 godina, a kako se može videti dan nakon užasa, na mestu napada i dalje su vidljivi tragovi krvi!

Kako se sumnja, nepoznati muškarac je iz čista mira napao i oštrim predmetom izbo u vrat nepoznatu ženu, a stanovnici ovog dela grada od sinoć su u šoku jer, kako kažu, posebno ih uznemirava činjenica da je žrtva, po svemu sudeći, samo slučajna prolaznica.

- Ovo nije bio sukob, ovo je čisto ludilo. Ako neko može da priđe ženi na ulici i izbode je bez razloga, šta da kažemo? Znači, on je imao nož kod sebe, poneo ga je da bi napravio zlo, užas! - kaže jedan stanar iz Humske.

- Živimo blizu škole i crkve, ovo je miran kraj - dodaje zabrinuta komšinica.

- Ako nije pljačka, onda je još gore, znači da je u pitanju monstrum koji je jadnu ženu napao nasumično, s leđa - kaže prolaznik koji se zatekao u blizini mesta napada i dodaje:

- Najstrašnije je što nije imala nikakav kontakt sa napadačem. To znači da je svako mogao da bude na njenom mestu.

Tragovi krvi na ulici

Prema informacijama iz istrage, napad se dogodio u večernjim satima, dok je nesrećna žena prolazila preko parka, ne sluteći da će postati žrtva jezivog nasilja.

- Prišao joj je bez reči i počeo da ubada. Nije bilo nikakve svađe, ništa nije ukazivalo na napad - navodi izvor.

Žena je sa teškim povredama hitno prevezena u Urgentni centar, gde je operisana, dok je policija odmah pokrenula akciju "Vihor" u potrazi za napadačem.

U međuvremenu su identifikovali i uhapsili muškarca (44) koji se sumnjiči za pokušaj ubistva. Tereti se da je ženi naneo više ubodnih rana opasnih po život, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je zadržavanje do 48 sati.