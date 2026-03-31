OTKRIVENO ZAŠTO JE UBIJENA NOA MILIVOJEV! Izneti uznemirujući detalji smrti poznate tiktokerke: "Nedostajali su organi, donja vilica je bila spojena žicom"
Suđenje Ognjenu Dabetiću (38), optuženom da je u julu 2023. u stanu u centru Beograda ubio tiktokerku Nou Milivojev (18), danas je u Višem sudu nastavljeno svedočenjem veštaka, koji su izneli jezive detalje o stanju tela rekavši da su nedostajali organi iz grudnog koša, trbušne duplje i vrata. Takođe, reči je bilo i o mogućim motivima zločina navodeći da postoji mogućnost da je Noa ubijena iz seksualne frustracije i požude!
Veštak dr Vladimir Živković naveo je da je telo žrtve bilo u izuzetno lošem stanju, što je otežalo precizno utvrđivanje svih okolnosti smrti.
- Telo je bilo potpuno skeletizovano. Nedostajali su grudni organi, trbušne duplje i vrata - rekao je Živković odgovarajući na pitanja odbrane.
On je detaljno opisao stanje ostataka, ističući da su pojedini delovi bili razdvojeni i naknadno tretirani.
- Nije bilo sadržaja potiljačne duplje. Skeletni sistem je bio presečen i razdvojen, kao i delovi kože. Donja vilica bila je odvojena, ali spojena žicom - naveo je veštak.
Horor
Na pitanje o načinu na koji je telo tretirano nakon smrti, Živković je ostao pri nalazu komisije veštaka da je reč o "ofanzivnom komadanju".
- Takvo postupanje ukazuje na ubilačku motivaciju, ali i na elemente seksualne frustracije, oslobađanja seksualne napetosti i požude - izjavio je veštak, naglašavajući da su zaključci zasnovani na stručnoj literaturi.
Odbrana optuženog osporila je ove tvrdnje, pokušavajući da ukaže da komadanje tela nije imalo seksualnu pozadinu, već da je učinjeno isključivo radi prikrivanja zločina, čemu se tužilaštvo usprotivilo.
U nastavku suđenja, drugi veštak izneo je nalaze o mestu zločina, navodeći da tragovi ukazuju da je Noa povređena, a moguće i usmrćena na galeriji stana.
- Postoje tragovi krvi na galeriji, do deset kapljica, kao i razvučeni tragovi niz stepenište i duž zida, što ukazuje da je telo potom vučeno - rekao je veštak.
"Nisam u stanju"
Tokom ročišta došlo je i do polemike između tužilaštva i odbrane, nakon što je branilac predložio da se na osnovu dostupnih snimaka utvrdi psihičko stanje žrtve.
- Kako ćemo veštačiti pokojnu? - upitao je tužilac, osporavajući takav predlog.
Zbog ranijih izmena u sastavu sudskog veća, postupak je krenuo iz početka, a optuženi je i danas odbio da iznese odbranu.
- Pod jakim sam lekovima i nisam u stanju. Izneću odbranu sledeći put - rekao je Dabetić, koji je u sudnicu iz pritvora doveden sa štakom u ruci.
Nastavak suđenja zakazan je za 17. april, kada se očekuje da optuženi detaljno iznese svoju verziju događaja, nakon čega će biti nastavljeno izvođenje dokaza i pregled foto-dokumentacije.