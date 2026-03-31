Policija je uhapsila D. D. (37) zbog sumnje da je preksinoć u jednom restoranu u Rakovici u Beogradu satarom demolirao lokal i opljačkao nekoliko gostiju.

Osumnjičeni se tereti za krivična dela nasilničko ponašanje i teška krađa.

- Osumnjičenom je po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u tužilaštvu - kaže izvor.

Podsetimo, muškarac je pre dve večeri upao u restoran pun gostiju i počeo da pravi scene.

- Odmah je krenuo da udara po šanku i stolovima, vitlao je satarom i pretio zaprepašćenim ljudima. Zatim je od uplašenih gostiju zahtevao da mu predaju novac i lične stvari, što su pojedini i učinili - podseća izvor i dodaje da je prava sreća da niko nije povređen.

- Pričinjena je veća materijalna šteta, a nasilnik je oštetio i jedan automobil tokom bega - podseća izvor.

