Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, u dve odvojene akcije, uhapsili su I. G. (36), N. G. (31), V. P. (46), Z. B. (53) i D. Ž. (49) iz Bele Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

U prvoj akciji, policijski službenici su u stanu i drugim prostorijama koje koriste I. G. (36) i N. G. (31) pronašli dve puške, 72 metka i ručnu bombu, dok su kod V. P. (46) našli 31 metak različitog kalibra, devet lovačkih patrona, tri strele, dve kutije sa kapislama za ručno pravljenje lovačkih patrona, optički nišan i nož.

U drugoj akciji, u pretresu stana i drugih prostorija Z. B. (53) policija je pronašla dve vazdušne puške, 679 metaka različitog kalibra, štapin, tri pakovanja eksplozivnog topovskog udara i barut, dok su kod D. Ž. (69) našli sedam metaka različitog kalibra.

I. G. i N. G. su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, dok je protiv V. P. ovom tužilaštvu podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Z. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu, dok je protiv D. Ž. ovom tužilaštvu podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Ne propustiteHronikaZAPLENJENO SKORO 20 KILOGRAMA DROGE I GOMILA ORUŽJA U NOVOM SADU: Uhapšen mladić, garaža mu bila krcata (foto)
droga, oružje Novi Sad
HronikaPOLICIJA ZAUSTAVILA "GOLF" A ONDA KRENULA DA BROJI! Neverovatna akcija u Mladenovcu: Mladić (27) sakrio ARSENAL svuda po vozilu! (FOTO)
4.jpeg
HronikaDRAMA NA VOŽDOVCU! Vozio naoružan do zuba i pretio ljudima pištoljem! Policija traga za muškarcem, evo o kome je reč
Policija
HronikaU IZNAJMLJENOM STANU U ŠIDU NAĐENA AUTOMATSKA PUŠKA: Uhapšen muškarac (38), istraga u toku!
1201-shutter.jpg